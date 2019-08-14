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Япония стимулирует туристическую активность сибиряков

Упрощая визовый режим въездного туризма.
  • 14/08/2019, 17:30
Автор: Игорь Смольников
Япония стимулирует туристическую активность сибиряков
Многократная виза важна не только для болельщиков, желающих воочию увидеть большие спортивные события, но и для сегмента бизнес-туризма

Будет проще

Интерес туристов к Японии растет с 2010-го, в 2018-м страна приняла более 31 млн гостей. По темпу роста турпотока в Японию Россия — вторая после Вьетнама, Индия и США — на 3 и 4 местах.

— В 2011 году был спад туристического трафика из-за фукусимской аварии, в 2015-2016 — небольшой спад из-за курса доллара, но в целом статистика растущая, — отметила представитель Национальной туристической организации Японии (JNTO) Мария Анциферова в ходе мероприятия для представителей туристической отрасли в Новосибирске. — В 2017-м отменили визовый норматив о гарантиях с японской стороны, и рост пошел еще более динамично. В 2017-м относительно 2016-го рост был на 40%, в 2018-м относительно 2017-го  23%. Первого полугодие 2019-го — на 20% больше, нежели за аналогичный период прошлого года.

В сентябре в Японии состоится чемпионат мира по регби, в 2020-м  Олимпийские игры. Под этот насыщенный событийный контекст подведено новое предложение  многократная виза на несколько лет. Эту информацию представители JNTO, при поддержке Российского союза туриндустрии, призывают интегрировать в конкретные туры, которые представляют партнеры-операторы в регионах. Судя по аншлагу на встрече в Новосибирске, интерес к этому предложению достаточно высок. Многократная виза важна не только для болельщиков, желающих воочию увидеть большие спортивные события, но и для сегмента бизнес-туризма.

 Пока Японию не столь часто рассматривают как направление бизнес-туризма, но такой потенциал есть, — подчеркнула Мария Анциферова. — Правительство Японии выделило 12 городов, в которых рекомендовано развивать бизнес-активность — проводить форумы, конференции, конгрессы.

Острова разнообразия

Ритм японской туристической индустрии плотный, но достаточно самобытный. Цветение сакуры —  особый аттрактив, формирующий пик туристического сезона — март–начало апреля. Впрочем, из-за климатической зональности Японии сакура по стране цветет довольно долго волнами с юга на север. Потом цветут другие живописные растения. И это формирует целую самодостаточную культуру — культуру созерцательного наслаждения биоциклом растений: от весеннего созерцания сакуры до осеннего любования японскими кленами. Кленовый бум октября–ноября — еще один пик. Зато август в Японии — месяц самой низкой активности. Жаркий и душный в основной части страны, он приятно особенный лишь на Хоккайдо.

По наблюдениям Марии Анциферовой, наибольшим спросом у российских туристов пользуются города урбанистического треугольника: Токио, Киото, Осака. Впрочем, именно JNTO прилагает много усилий к тому, чтобы вывести взгляд на страну за рамки страноведческих клише. В Японии в последние годы отлично отточена техника выработки плотного, вариативного туристического контента. Красиво подавать себя там может в буквальном смысле каждая деревня — этот навык развился по всей стране благодаря внутреннему туризму. А внутренний туризм, в свою очередь, косвенно обусловлен островным естеством страны. Культура локальных маскотов и генерирование достопримечательностей — дело, в котором Япония — очевидный лидер. Японский культ нюансов тут очень пригождается. Многие «фишки» Японии для российских путешественников могут оказаться настоящим откровением. Например, тот факт, что в Японии более 500 горнолыжных курортов. Это курорты не альпийского, а так называемого денверского типа. Со снегом-пухляком, очень ценящимся у горнолыжников.

В стереотип дорогих для туризма стран Япония тоже, кстати, не укладывается  образ «восточной Норвегии», где дорого все и вся, создан медиафольклором и довольно далек от реальности.

— В Норвегии цены на еду «кусачие» в принципе, а в Японии на еде можно экономить — там очень вариативное предложение, — поясняет Мария Анциферова. — Во-вторых, в систему перемещения по стране «вшито» множество полезных бонусов, вариативных решений  в общем, всего, что позволяет экономить, не жертвуя удовольствием от путешествия.

Массированную и комплексную прокачку темы сибирские туроператоры встретили с деловитым энтузиазмом.

 Мы с Японией работаем третий год, — говорит Оксана Тихонова, генеральный директор компании ООО «Эль-Тур». — Я туда слетала еще, когда не было прямых рейсов из Новосибирска, и с удовольствием взялась за эту тему. Мы делаем туры с сопровождением от наших сотрудников по нескольким городам Японии — три главных мегаполиса плюс Умару. В планах — расширение географии, займемся темой островов. Раньше мы не делали групповые туры — делали маршруты для индивидуалов, которые забронировали себе самостоятельную поездку. Теперь сможем делать групповые визы, многократные визы для тех, кто ездит постоянно. Во-вторых, хотим узнать про зимние направления.

Новые крылья, новые векторы

Туристский интерес к японской зиме позитивно оценивает и авиакомпания S7 Airlines

 В этом году рейс «Новосибирск–Токио» мы решили продолжить и зимним расписанием, — подчеркнул Егор Сысоев, старший менеджер по продажам региона Сибирь аэрокомпании S7 Airlines. — Еще S7 полетит в Токио из Иркутска.Ставя рейс в зимнее расписание, мы понимаем, что его нужно «разогревать» еще сильнее — как двусторонний туристический продукт. Раньше соотношение «прямой пассажир трансферный пассажир» было 30% к 70%, теперь 45% к 50%. И это радует. Потому мы зимний рейс оставили. Вылет вечером в субботу, на 320-м «Нео», полет 6 часов. К концу года до 80% всего креслооборота из Новосибирска будут приходится именно на новейшие воздушные суда. Семейство «Нео» — это катализатор обновления нашего авипарка.

По словам Егора Сысоева, самолеты «Нео»  одна из предпосылок запуска токийского направления:

 Приходом новых судов семейства «Нео» мы обеспечили не только рост частотности по уже сложившимся направлениям, но и открытие новых воздушных магистралей, в том числе «Новосибирск–Токио». Оно отлично смотрится даже с давно сложившимися направлениями на Токио из Хабаровска и Владивостока. 2018-й мы отлетали очень хорошо — с загрузкой в круговом сегменте «Новосибирск–Токио–Новосибирск» 85% и перевезли более 6 тысяч пассажиров.

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