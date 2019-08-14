Микрокредиторы отказываются от коллекторов-посредников

ООО МФК «Лайм-займ» заявила о прекращении сотрудничества с компанией «Сибирь консалтинг групп» (СКГ), которая занималась возвратом просроченной задолженности. Недавно прокуратура Октябрьского района в ходе проверки выявила ряд нарушений в работе СКГ с должниками, говорится в пресс-релизе, поступившем на почту редакции.

— «Лайм» регулярно выставлял требования и рекомендации по корректировке работы СКГ, в связи с игнорированием требований и негативной общественной оглаской «Лайм» отказался от услуг компании 9 августа, — рассказывает гендиректор «Лайм-займ» Алексей Нефедов.

По его словам, сейчас компания полностью перешла внутреннюю систему взыскания — работать с должниками вне зависимости от срока просроченной задолженности будут только штатные сотрудники. Будет строго регулироваться количество звонков и сообщений, а также мониторится содержание и тональность диалогов. Согласно ФЗ-230, сотрудники отдела по работе с задолженностью имеют право звонить должникам не чаще двух раз в неделю и смс-оповещения до четырех раз в неделю.

Особое внимание будет уделено обучению сотрудников. Разработан курс тренингов для персонала, нанят штатный бизнес-тренер. За нарушения правил общения с должником к сотрудникам будут применяться дисциплинарные взыскания. Также в компании появилась новая должность — уполномоченный по правам заёмщиков, к которому клиенты смогут напрямую обратиться в случае возникновения кризисных ситуаций.

— С февраля 2019 года мы постепенно снижали объем сотрудничества с внешними коллекторами и переходили на так называемый инхаус-коллекшн, — поясняет Алексей Нефедов. — Первые результаты не заставили себя долго ждать – число жалоб на действия взыскателей сократилось более чем в 2 раза, и положительная динамика сохраняется. Полноценно внутренняя служба взыскания заработает с конца августа. Помимо организационных изменений мы также внедрили ряд технических инструментов, таких как коллекторский скоринг, на основании которого с каждым отдельно взятым должником будет выстраиваться уникальная стратегия взаимодействия на основании индивидуального скорбалла должника. В любом случае, мы уверены, что принятые нами меры максимально обеспечат соблюдение прав заемщиков.

Новосибирская компания «Лайм-займ» основана в 2013 году. Гендиректор Алексей Нефедов. УК — 26 млн руб. 89% компании принадлежит Алексею Нефедову, 9,6% — компании ЛАЙМ ЗАЙМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Кипр). Эта компания является учредителем (100%) двух новосибирских МКК: ООО МКК «Время Денег» и ООО МКК «Лайм Залог». В 2015 году «Лайм-займ» открыла филиал в Польше, а в 2016 году начала предоставлять займы в Южной Африке.

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