После небольшой передышки в Новосибирск вернется аномальная жара

В Новосибирской области с 18 июля температура воздуха начнет повышаться и регион накроет жаркая погода до +35 градусов. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Константин Банников.

— На этой неделе риск возникновения происшествий на водоемах остается чрезвычайно высоким. После небольшого похолодания в регион вернется жара, днем температура воздуха будет достигать отметок в +35 градусов, — отметили в МЧС.

По данным «Яндекс. Погоды» сильной жары в Новосибирске не ожидается. Максимальная температура составит +26 ..+28 градусов, с дождями и ливнями 20 июля.

Похожий прогноз даёт и сервис Gismeteo. По нему повышение температуры воздуха ожидает новосибирцев к выходным, а 20, 21 и 22 июля возможны дожди с грозами. По ночам температура воздуха составит около +19 градусов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уже во вторник, 18 июля, в Новосибирской области ожидается до +30 градусов в дневное время. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, порывами при грозах до 14 м/с.

Напомним, 15 июля Новосибирск несколько районов Новосибирска накрыло огромным градом. Об этом в соцсетях сообщали жители Первомайского, Советского и Октябрьского районов Новосибирска.