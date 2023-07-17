Сибиряк украл из квартиры бывшей сожительницы телевизор и уснул с ним в кустах

В Новосибирске сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу. Подробности сообщает издание КП-Новосибирск .

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, 15 июля в дом на улице Крашенинникова через окно влез мужчина. А на обратном пути он был уже с телевизором.

Очевидец вызвал сотрудников полиции, которым и показал направление, в котором двигался подозреваемый. 37-летнего новосибирца сотрудники правоохранительных органов обнаружили в 10 метрах от дома. Он мирно спал в кустах, а в руках у него был похищенный телевизор.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел. Он признался, что был пьян и просто таким способом пытался отомстить бывшей сожительнице.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под подпиской о невыезде.

Ранее редакция сообщала, что новосибирец оплатил миллионный долг после ареста авто, часов и смартфона.