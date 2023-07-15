В Новосибирске прошел град размером с куриное яйцо (видео)

О сильном граде в соцсетях сообщили жители Первомайского, Советского и Октябрьского районов Новосибирска. Он прошел сегодня после обеда.

— Градины молотили по крыше, по парнику, по грядкам. Светопреставление, жуткий грохот. Закрыть ничего не успели. Очень сильно все побило, — сообщила редакции Infopro54 очевидица.

Судя по присланным фотографиям и видео, некоторые градины были размером с небольшое куриное яйцо.

По информации Infopro54, специалистам, занимающимся выправлением вмятин, уже начали поступать звонки от владельцев автотранспорта, чьи машины также пострадали от стихии.

Ранее редакция, сообщала, что по прогнозу Яндекс Погоды, 15 июля в Новосибирске ожидается град.