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Последняя возможность купить квартиру по «Сельской ипотеке»

  • 18/11/2021, 16:03
С января 2022 года существенно изменятся условия программы сельской ипотеки, напоминает Банк «Левобережный».

Новости компанийПриобрести квартиру под 3% годовых можно только до конца 2021 года.

В новом году льготная госпрограмма будет распространяться:

  • на покупку дома не старше 3 лет у юридического лица и не старше 5 лет – у физического лица;
  • на строительство дома по договору подряда.

В ноябре и декабре 2021 года еще можно успеть купить квартиру на первичном или вторичном рынке, а также дом с земельным участком без ограничения по его возрасту. За 10 месяцев текущего года обладателями жилья в сельской местности по льготной ставке 3% годовых стали более 500 сибиряков. Они получили кредиты в Банке «Левобережный» на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

В рамках «Сельской ипотеки» сумма кредита составляет от 300 тысяч до 3 млн рублей, срок – от 3 до 25 лет. Первоначальный взнос – от 10% стоимости приобретаемой недвижимости. Его можно оплатить материнским капиталом, средствами, полученными из федерального и местных бюджетов или от организации работодателя.

Подать заявку на получение «Сельской ипотеки» можно на сайте банка или в мобильном приложении BL-online. По всем вопросам обращайтесь по бесплатную горячую линию 8-800-3333-555 (вн. 6606) и в ипотечные центры Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;
г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;
г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;
г. Асино, ул. Советская, 30;
г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы сельская ипотека недвижимость Банк Левобережный


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