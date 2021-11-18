Последняя возможность купить квартиру по «Сельской ипотеке»

Приобрести квартиру под 3% годовых можно только до конца 2021 года.

В новом году льготная госпрограмма будет распространяться:

на покупку дома не старше 3 лет у юридического лица и не старше 5 лет – у физического лица;

на строительство дома по договору подряда.

В ноябре и декабре 2021 года еще можно успеть купить квартиру на первичном или вторичном рынке, а также дом с земельным участком без ограничения по его возрасту. За 10 месяцев текущего года обладателями жилья в сельской местности по льготной ставке 3% годовых стали более 500 сибиряков. Они получили кредиты в Банке «Левобережный» на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

В рамках «Сельской ипотеки» сумма кредита составляет от 300 тысяч до 3 млн рублей, срок – от 3 до 25 лет. Первоначальный взнос – от 10% стоимости приобретаемой недвижимости. Его можно оплатить материнским капиталом, средствами, полученными из федерального и местных бюджетов или от организации работодателя.

Подать заявку на получение «Сельской ипотеки» можно на сайте банка или в мобильном приложении BL-online. По всем вопросам обращайтесь по бесплатную горячую линию 8-800-3333-555 (вн. 6606) и в ипотечные центры Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

г. Асино, ул. Советская, 30;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.