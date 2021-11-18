Водителей крупных городов Сибири ждет снижение территориального коэффициента по ОСАГО

Снижение территориальных коэффициентов ожидается в крупнейших городах Северо-Западного, Уральского и Сибирского федеральных округов, сообщает пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Проект указания ЦБ РФ с соответствующими правками был опубликован на сайте регулятора.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает территориальные коэффициенты необходимой мерой на нынешнем этапе развития сферы обязательного автострахования, однако текущий уровень индивидуализации ОСАГО уже позволяет Центробанку нивелировать влияние данного показателя на стоимость страхового договора путем снижения значений для большинства крупных городов России.

— Благодаря индивидуализации тарифов автогражданки и введению новых индивидуализированных коэффициентов, тарификация полисов будет становиться все более дифференцированной для разных категорий водителей. Каждый должен платить так, как он ездит, вне зависимости от региона проживания, — уверен Игорь Моржаретто.

Проект «ОСАГО: общественная экспертиза» напоминает, что с августа прошлого года страховые компании начали формировать стоимость полисов обязательного автострахования индивидуально для каждого автовладельца на основе специальных тарифных факторов. В первую очередь страховые компании учитывают частоту нарушений правил дорожного движения и аварийность, возраст и стаж автомобилиста, возраст и пробег автомобиля. По данным регулятора, средняя страховая премия для водителей легковых автомобилей снизилась на 0,47% по сравнению с показателями в августе 2020 года.

Кроме того, согласно информации Российского Союза Автостраховщиков (РСА), в 1 полугодии 2021 года 29% водителей получили максимально возможную скидку в размере 50%.