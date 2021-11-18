Рекламодателям

Водителей крупных городов Сибири ждет снижение территориального коэффициента по ОСАГО

  • 18/11/2021, 16:17
Автор:
Новости Сибири
В Красноярске – на 4,65% (1,72 до 1,64), Новосибирске, Барнауле и Иркутске – на 4,29% (с 1,63 до 1,56), в Омске – на 3,89% (с 1,54 до 1,48).

Снижение территориальных коэффициентов ожидается в крупнейших городах Северо-Западного, Уральского и Сибирского федеральных округов, сообщает пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Проект указания ЦБ РФ с соответствующими правками был опубликован на сайте регулятора.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает территориальные коэффициенты необходимой мерой на нынешнем этапе развития сферы обязательного автострахования, однако текущий уровень индивидуализации ОСАГО уже позволяет Центробанку нивелировать влияние данного показателя на стоимость страхового договора путем снижения значений для большинства крупных городов России.

— Благодаря индивидуализации тарифов автогражданки и введению новых индивидуализированных коэффициентов, тарификация полисов будет становиться все более дифференцированной для разных категорий водителей. Каждый должен платить так, как он ездит, вне зависимости от региона проживания, — уверен Игорь Моржаретто.

Проект «ОСАГО: общественная экспертиза» напоминает, что с августа прошлого года страховые компании начали формировать стоимость полисов обязательного автострахования индивидуально для каждого автовладельца на основе специальных тарифных факторов. В первую очередь страховые компании учитывают частоту нарушений правил дорожного движения и аварийность, возраст и стаж автомобилиста, возраст и пробег автомобиля. По данным регулятора, средняя страховая премия для водителей легковых автомобилей снизилась на 0,47% по сравнению с показателями в августе 2020 года.

Кроме того, согласно информации Российского Союза Автостраховщиков (РСА), в 1 полугодии 2021 года 29% водителей получили максимально возможную скидку в размере 50%.

Фото: flickr.com автор: Фотобанк Moscow-Live

344

Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : территориальный коэффициент ОСАГО авто


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Поставки мандаринов в Сибирь выросли в два раза

18/11/2021, 15:27

Таможенники выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте томского леса в Китай

17/11/2021, 16:34

В Омске экс-директор коммерческой организации осужден за хищение имущества на сумму более 84 млн рублей

11/11/2021, 15:00

Бывшего алтайского чиновника обвинили в превышении должностных полномочий

10/11/2021, 18:13

Актуальный разговор

Интервью

Новосибирск может упустить шанс получить 150 новых остановок

Все материалы
Лента новостей

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

18/11/2021, 18:21

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

18/11/2021, 18:17

Два масштабных инвестиционных проекта получили земельные участки

18/11/2021, 17:59

Кредитная СберКарта: просто, удобно, выгодно

18/11/2021, 16:45
Популярное

«Смертельная» привычка

18/11/2021, 12:21

Почему умерших от COVID-19 на самом деле больше, чем в официальной статистике

17/11/2021, 18:19

Размер максимального пособия по безработице в 2022 году составит 12 792 рубля

17/11/2021, 15:09

Водителей будут штрафовать за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью мобильного приложения

16/11/2021, 11:40

Что делать если ваш объект недвижимости сгорел, обрушился или снесен?

16/11/2021, 10:11

Visa с 2022 года отменит комиссию за переводы с карты на карту через телефон

15/11/2021, 18:12

Верховный суд заступился за добросовестного приобретателя и запретил забирать жилье

15/11/2021, 14:57
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Роман Казак: В Новосибирске всегда ощущаешь себя в тонусе. Что изменить в Новосибирске?
16/11/21, 11:56

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запускает переводы по QR-коду

18/11/2021, 17:07

Банк «Открытие» дарит клиентам «новогодний кешбэк»

18/11/2021, 16:55

ВТБ: россияне смогут обновить данные паспорта в ВТБ Онлайн

18/11/2021, 16:50

Последняя возможность купить квартиру по «Сельской ипотеке»

18/11/2021, 16:03

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладу «Удачный старт» и накопительному счету «Первый»

18/11/2021, 10:03

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Два масштабных инвестиционных проекта получили земельные участки

Области нужна федеральная поддержка для догазификации населения

За 3 месяца цены на уголь выросли более чем на 60%

«Вместо «спасибо» нас обвиняют в том, что мэрия деньги закапывает в снег»

Борис Титов: Введение QR-кодов нужно приравнять к локдауну

Финансы

Повышение ключевой ставки

ЦБ не исключает повышение ключевой ставки

Начался прием заявок от бизнеса на новые «антиковидные» гранты

Льготные кредиты бизнесу под 3%. Новые условия

В регионе резко выросло количество банкротов

Собственники «Дяди Денера» опубликовали график расчетов с владельцами облигаций

Политика

Новости Новосибирской области

Экс-губернатора Новосибирской области повысили в Совете Федерации

Мэрия Новосибирска опасается ограничения полномочия

Очередной чиновник покинул мэрию Новосибирска

Вопрос о финансировании новосибирского метро вновь подняли на федеральном уровне

Мандат получил преемник Александра Аксененко

Недвижимость

Недвижимость

Рядом с метро «Октябрьская» расцветает новый жилой комплекс класса комфорт

Высокие потолки: преимущества и возможности

В областном правительстве игнорируют потенциальные аварийные дома

Группа «Эталон» начала разработку ЖК, который планирует построить в Кольцово

Большой выбор квартир: новосибирский застройщик формирует предложения на любой вкус

Технологии

Новости Новосибирска

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Аспирантка НЭТИ разработала солнечные коллекторы для экологичного отопления домов и квартир

Робот новосибирского стартапа провел успешную диагностику трубопровода

Телекоммуникации

Новости компаний

Рынок «умного дома» будет расти в среднем на 40% в год и к 2023-му достигнет 17,5 млрд рублей

Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Новосибирская область вошла в топ-3 регионов Сибири по интересу к мобильному шопингу

МегаФон передаст башенные активы независимому оператору

По делу и для развлечения: эксперты подвели итоги сезона кикшеринга в Новосибирске

Агропром

Новости Новосибирской области

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Птицефабрика «Улыбино» готовится к запуску второй очереди инвестпроекта

Банки увеличили кредитование АПК на 22%

Транспорт

новости Новосибирска

Автомобили с пробегом за год подрожали в Новосибирске на 55%

S7 Airlines в октябре перевезла более 1,5 млн пассажиров

Мэрия Новосибирска заключила «автобусный» контракт на 2,5 млрд рублей

Как выросли цены на популярные автомобили?

Новосибирцы смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картой «Тройка»

Медицина

Новости компаний

Лазер против варикоза с максимальной выгодой до конца ноября

Врачи не исключают, что ковид может привести к появлению новых типов диабета

Обратитесь к ЛОРу, или Куда пойти лечиться?

Новый год в санатории «Парус»: как встретишь, так и проведешь!

Новосибирские ученые хотят решить проблему гипогликемии у больных диабетом с помощью искусственного интеллекта

Авто

Новости Новосибирска

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Вакансии на hh.ru

Новосибирцам предлагают стать сборщиками новогодних подарков

Яндекс.Маркет запустил в Новосибирске экспресс-доставку

Большинство новосибирцев считают, что QR-коды нужно выдавать переболевшим и людям с высоким титром антител

В новосибирских ЗАГСах молодоженам разрешили приглашать не больше шести гостей

В Новосибирске не хватает рабочих для уборки снега

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска