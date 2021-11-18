Поставки мандаринов в Сибирь выросли в два раза

За 10 месяцев текущего года сибирские участники внешнеэкономической деятельности задекларировали ввоз 9,3 тыс. тонн мандаринов стоимостью 5,6 млн долларов США, сообщает пресс-служба СТУ. Это в два раза больше аналогичного периода прошлого года по весу и на 42,8% – по стоимости.

— Основная часть мандаринов в 2021 году поставлялась из Абхазии (54% общего физического объема поставок) и Турции (26%). При этом по сравнению с январем – октябрем прошлого года импорт абхазских мандаринов в физическом объеме вырос в 6,2 раза, турецких – на 36,1%, — уточнили в СТУ.

Кроме того, самые новогодние фрукты также импортировались из Марокко (8%), Египта (6,4%), Пакистана (2,9%), Южной Африки (2,2%) и Аргентины (0,5%). При этом по сравнению с 2020 годом выросли поставки марокканских (на 46,8%), пакистанских (в 2,3 раза) и южноафриканских (в 1,7 раза) мандаринов, снизился ввоз мандаринов из Египта (на 16,5%) и Аргентины (на 6,7%).