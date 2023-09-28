Пособницу украинских террористов осудили на Алтае

Алтайский краевой суд на основании собранных следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю доказательств признал виновной жительницу Барнаула в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

― Следствием и судом установлено, что в конце 2022 года женщина вышла на контакт с представителем запрещенной в России террористической организации и ответила согласием на его предложение о совершении деструктивных действий в Алтайском крае, ― сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

Под свое крыло сибирячку взял специальный куратор, который ставил перед ней различные задачи.

― Она начала искать жителей региона, готовых к радикальной деятельности, в том числе к поджогам зданий органов власти, ― добавили в ведомстве.

Но организовать кадровое агентство для СБУ у женщины не получилось, так как на ее след вышли оперативники УФСБ. В марте 2023 года пособницу задержали.

Под напором улик женщина признала свою вину.

Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.