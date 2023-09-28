Турбизнес в два раза увеличил выплату налогов в Новосибирске

— За счет госпрограммы в прошлом году мы выдали предпринимателям гранты на 54 млн рублей: их получили 20 проектов в сумме до 3 млн рублей. Сейчас мы видим, что еще около 90 млн рублей бизнес вложил сам, — сообщила на пресс-конференции заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова. — Вчера с налоговой смотрели отдачу от этих компаний: платежи по налогам выросли в два раза, так что сфера туризма и услуг рентабельна для региона с точки зрения поддержки.

В этом году на гранты для туризма из регионального бюджета выделено меньше: 49 млн рублей, при этом сумма увеличена до 5 млн. В итоге поддержку получили 10 проектов — в два раза меньше, чем годом ранее.

Однако в 2023 году увеличено финансирование муниципальных проектов, направленных на развитие туризма, — с 20 до 45 млн рублей. Кроме того, в области начали действовать федеральные проекты поддержки развития инфраструктуры туризма. На минувшей неделе регион получил одобрение по 8 проектам модульных некапитальных строений — глэмпингов. На эти цели в область в 2023 году поступят 207 млн рублей, а в 2024-м еще 166 млн. Плюс 50% от стоимости модульных гостиниц должны вложить сами предприниматели.

В рамках постановления правительства №1764 компании Новосибирска привлекали кредиты для расширения номерного фонда. Уже есть несколько заявок на получение кредитов по №141-п: речь идет о строительстве крупных средств размещения более чем на 120 номер. Совместно с корпорацией «Туризм.РФ» в работе несколько очень крупных проектов.

В Росреестре отметили, что за год в регионе определены 13 участков для развития туризма общей площадью 300 га. Для сравнения: в Алтайском крае — 185 га, Кемеровской области — 27 га, Иркутской области — 41 га, Республике Алтай — 62 га, Томской области — 2 га.

— В этом году число ночевок в нашем регионе уже составило 3,8 млн (+2% к 2022 году). Фактически мы принимаем туристов, которые не смогли из-за цен уехать за границу. Сейчас все регионы России отмечают рост турпотока, но сегодня ключевое — расти не в ширь, а вглубь. Нужно работать над качеством приема гостей, думать о том, как «застолбить» туристов. Выиграют те, к кому туристы будут возвращаться, — подчеркивает Анна Павлова.

По данным Минэкономразвития региона, сейчас в области работают 293 турфирмы, 84 хостела, 269 гостиниц, 22 санатория, 107 баз отдыха, 55 детских оздоровительных лагерей — всего 13,7 тысячи мест размещения. На территории региона находятся 54 памятника природы, 29 театров, 119 музеев. В ведомстве отмечают, что туризм обслуживает 2,3% экономики региона.

Ранее редакция сообщала о том, что в соцсетях подсчитали количество символов Франции в регионе.