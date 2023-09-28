Оплату в паркомате за парковку автомобилей отменят в Новосибирске

С 3 октября в Новосибирске отменяют один из способов оплаты на муниципальных платных парковках — терминал оплаты (паркомат). В мэрии объясняют, что это связано с техническими причинами. Речь идет о всех муниципальных парковых, расположенных по Красному проспекту.

— Автомобилисты могут воспользоваться альтернативными способами оплаты: смс-сообщение на короткий номер 9878; мобильное приложение «Горпарковки»; на сайте parking-54.ru, — уточнили в муниципалитете. — Функция постоплаты доступна только в личном кабинете интернет-портала и в мобильном приложении «Горпарковки». Постоплату можно произвести до конца текущих суток (до 23 часов 59 минут).

Информацию о возможности оплаты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», банкоматах и в кассах банка за нахождение транспортного средства на муниципальных платных парковках будет сообщена позднее, добавили в мэрии.

Напомним, минувшим летом новосибирцы сообщали в соцсетях о том, что приложение о парковках в Новосибирске не фиксирует автомобили, которые на них находятся. В конце 2021 года контрольно-счетная палата Новосибирска подвела итоги проверки деятельности МБУ «Городской центр организации дорожного движения» (ГЦОДД) в части организации работы платных парковок за 2019-2020 годы. Как констатировали аудиторы, около 70% парковочных сессий на платных парковках Новосибирска не оплачиваются

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске уберут парковку у цирка.