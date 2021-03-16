Постановление о создании лесного парка «Заельцовский бор» подписал губернатор

Лесной парк «Заельцовский бор» площадью порядка 9 212 га создается на территории Новосибирского района Новосибирской области и города Новосибирска. Соответствующее постановление правительства региона № 67-п 16 марта подписал губернатор Андрей Травников, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Объект создается с учетом необходимости сохранения лесов, являющихся частью природно-экологического каркаса Новосибирской агломерации и имеющих особое рекреационное значение для жителей региона. Решение о необходимости создания лесного парка «Заельцовский бор» учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального планирования и инвентаризации земель. Постановлением определена площадь парка – порядка 9 212 га на территории Новосибирского района Новосибирской области и города Новосибирска, также утверждены его границы.

Отмечается, что следующим этапом работы по проекту будет подготовка сведений о границах лесного парка «Заельцовский бор», определение переченя координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также разработка проекта положения о лесном парке «Заельцовский бор».