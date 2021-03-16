VI фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит»

Фестиваль «Ново-Сибирский транзит» рад представить афишу фестиваля-2021 и объявить о старте продаж билетов!

Конкурсную афишу, объявленную в феврале 2020-го, удалось сохранить почти полностью. К сожалению, в силу обстоятельств, возникших у приглашенных театров, «Транзиту» пришлось расстаться со спектаклями «Гроза» южно-сахалинского Чехов-центра и «Аламжи» Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева. Но все остальные заявленные участники остаются с нами! Всего в конкурсную афишу вошли 16 спектаклей театров Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Итоговая афиша была сформирована экспертным советом фестиваля, отсмотревшим более 140 заявок, и представляется сбалансированной и крайне интересной: якутский эпос соседствует здесь с немецкоязычной драматургией, русская классика – с киносценарием, фэнтези – с пьесами современных авторов.

Специальным гостем VI «Ново-Сибирского транзита» станет спектакль «Генри и Эллен» независимого московского театра «АРТ-ПАРТНЕР XXI» – постановка театральной рапсодии по пьесе Дона Нигро, посвященная легендам британской сцены XIX века Генри Ирвингу и Эллен Терри, создана при участии режиссера Римаса Туминаса. Заглавные роли в спектакле исполняют блистательные Игорь Гордин и Анна Большова.

Продажи билетов на спектакли фестиваля будут открыты с 17 марта.

В рамках фестиваля также запланирована off-программа с лекциями, мастер-классами и круглыми столами от ведущих театральных специалистов. Она будет объявлена дополнительно.

Напомним, что «Ново-Сибирский транзит» проводится в Новосибирске с 2010 года и за время своего существования обрел репутацию и укрепился в статусе одного из главных театральных форумов России. Фестиваль объединяет профессиональные драматические театры трех крупнейших регионов России: Урала, Сибири и Дальнего Востока. В основу фестиваля положен принцип диалога и обмена опытом, укрепление творческих контактов театров и представителей всех основных театральных профессий, создание площадки для их общения.

Каждый раз фестиваль имеет особую тематику в оформлении и сопутствующих мероприятиях – на этот раз участники отправятся в «космос». Кстати, 20 мая на площади перед театром «Красный факел» пройдут сразу два представления: в 18:20 – праздничное открытие, а в 22:30 – космический перформанс. Вход на оба мероприятия будет свободным.