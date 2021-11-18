Новосибирцам предлагают стать сборщиками новогодних подарков

По данным hh.ru, за октябрь и ноябрь в России было размещено около 150 вакансий для сотрудников, которые будут задействованы в работах по подготовке к Новому году и во время новогодних каникул. Больше всего предложений размещено в Москве (29% от всего объема «новогодних» вакансий), на втором месте Санкт-Петербург (8%), третье место разделили Новосибирская, Самарская и Ростовская области (по 5%).

— Наиболее востребованными оказались сборщики, комплектовщики и фасовщики новогодних подарков, им адресовано 41% вакансий от всего объема данных вакансий. Кроме того, работодатели активно набирают менеджеров по продаже новогодних подарков и специалистов по обработке новогодних заказов (14%), самые предусмотрительные уже ищут аниматоров и артистов для новогодних шоу и исполнения роли Деда Мороза и Снегурочки (14%). Среди специалистов, на которых есть спрос, продавцы елочных базаров, новогодней пиротехники, а также продавцы и упаковщики новогодних деревьев. Кроме того, работодатели уже размещают вакансии для дополнительного персонала, который понадобится для усиления команды перед праздниками, прежде всего, это работники розницы, а именно грузчики, логисты, продавцы и кассиры, — рассказали в hh.ru.

До 149 тысяч рублей на сезонной «новогодней» работе могут заработать комплектовщики новогодних подарков, работа предполагает вахтовый метод с релокацией в Москву, опыта работы при этом не требуется.

В Новосибирской области также появились предложения для фасовщиков новогодних подарков со сдельными условиями оплаты.

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