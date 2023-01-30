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Поставщик оборудования для упаковки продуктов увеличил эффективность работы в 10 раз

  • 30/01/2023, 11:37
нацпроекты России
Поставщик фасовочного, упаковочного, мясоперерабатывающего и пищевого оборудования Hualian Machinery Russia подвел первые итоги национального проекта «Производительность труда».

В компании ускорили время работы над входящими обращениями клиентов и увеличили выручку практически на треть.

Компания сотрудничает с промышленными предприятиями различных отраслей: занимается поставкой оборудования, запасных частей и расходных материалов, а также оказывает полное сервисное сопровождение на всей территории России и в странах СНГ. Под руководством сотрудников Регионального центра компетенций АИР в головном офисе компании повышали эффективность процесса обработки заявок, скорость сборки грузов и их отгрузки до конечного получателя.

За полгода в компании сократили время протекания процессов: от поступления заявки до отгрузки собранного заказа на 86%, а коэффициент эффективности увеличился в 10 раз. Кроме этого выработка каждого из сотрудников выросла на 26%, а доля конвертации входящих обращений в сделку – на 28%.

«Поставленные на старте проекта цели увеличения производительности труда в компании минимум на 5% и ежегодный прирост по выручке минимум на 30% были достигнуты. Чем дольше компания на рынке, тем труднее показывать из года в год ощутимый прирост в сравнении с прошлым периодом. Но тем не менее в 2022 году нам это удалось сделать. Внедренные методы бережливого производства, реализованные в Новосибирске, в течение 2023 года будем тиражировать и в другие наши филиалы», – говорит директор ООО «Хуалянь Рус» Алексей Фёдоров.

Диагностика производственных процессов на «Хуалянь Рус» выявила ряд недочетов и затрат ресурсов: лишние передвижения, большие сроки обработки заявок и несовершенный процесс сборки заказов.

После анализа, в том числе и загруженности персонала склада, в компании было принято решение добавить еще одну ставку оператора. Доработка системы отдачи менеджерам входящих обращений без участия администратора сократила время реагирования, автоматизация процесса создания и выгрузки договоров с партнерами оптимизировала работу менеджеров для заключения сделок, а online-передача документов на отгрузку ускорила сборку и исключила лишние перемещения сотрудников. Кроме того, за счет организации зон отгрузки и погрузки, рабочих мест кладовщика и оператора склада по системе 5С на складе сократили время сборки груза практически в два раза.

Фото предоставлено АИР НСО

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : правительство нацпроекты России АИР НСО


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