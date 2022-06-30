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Поставщик оборудования для упаковки продуктов увеличит выручку более чем на треть благодаря нацпроекту

  • 30/06/2022, 10:00
Поставщик упаковочного и пищевого оборудования Hualian Machinery Russia вошел в национальный проект «Производительность труда».

новости бизнесаРуководство компании планирует увеличить выручку компании более чем на 30%.

На предприятии будут оптимизировать процессы обработки заявок, складские и логистические процессы, сервисное обслуживание. Вместе с экспертами Регионального центра компетенций сотрудники компании проведут диагностику всех основных процессов, в том числе офисных, проанализируют потери и составят план по улучшению эффективности работы.

«Наша выработка – это прежде всего выручка компании. Когда мы ее анализируем, получаем прирост в среднем на 30% в год и это собственными усилиями. Задача по ежегодному приросту на 5%, которая ставится в рамках нацпроекта, для нас недостаточно амбициозна, мы планируем прирастать более чем на 30%, в идеале – на 40-50% после реализации проекта с коллегами из РЦК. Для этого нужно найти и устранить все потери в нашем потоке», – говорит директор ООО «Хуалянь Рус» Алексей Фёдоров.

Компания сотрудничает с производственными предприятиями различной мощности как в пищевой, так и в непищевой отрасли: занимается поставкой оборудования и запасных частей, а также оказывает полное сервисное сопровождение на всей территории России.

«На сегодняшний день компания входит в топ-3 импортеров из стран Юго-Восточной Азии и наша задача – стать номером один. Планируется продолжить расширение филиальной сети и осуществить оптимизацию работы сотрудников таким образом, чтобы они стали более системными, эффективными и совершенными как субъекты бизнес-процесса и экономики», – добавляет Алексей Фёдоров.

«Сегодняшняя экономическая ситуация стимулирует предприятия меняться и повышать эффективность работы. Задача нацпроекта «Производительность труда» и сотрудников центра компетенций в том, чтобы помочь компаниям устранить потери и стать более конкурентоспособными. Использование инструментов бережливого производства на предприятии позволит найти дополнительные точки роста, увеличить прибыль и, соответственно, налоговые отчисления в бюджет», – говорит начальник отдела промышленности управления промышленности и предпринимательства министерства промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Вадим Шпедт.

Фото предоставлено пресс-службой АИР НСО

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : производство нацпроекты России АИР НСО


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