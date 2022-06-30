Поставщик оборудования для упаковки продуктов увеличит выручку более чем на треть благодаря нацпроекту

Руководство компании планирует увеличить выручку компании более чем на 30%.

На предприятии будут оптимизировать процессы обработки заявок, складские и логистические процессы, сервисное обслуживание. Вместе с экспертами Регионального центра компетенций сотрудники компании проведут диагностику всех основных процессов, в том числе офисных, проанализируют потери и составят план по улучшению эффективности работы.

«Наша выработка – это прежде всего выручка компании. Когда мы ее анализируем, получаем прирост в среднем на 30% в год и это собственными усилиями. Задача по ежегодному приросту на 5%, которая ставится в рамках нацпроекта, для нас недостаточно амбициозна, мы планируем прирастать более чем на 30%, в идеале – на 40-50% после реализации проекта с коллегами из РЦК. Для этого нужно найти и устранить все потери в нашем потоке», – говорит директор ООО «Хуалянь Рус» Алексей Фёдоров.

Компания сотрудничает с производственными предприятиями различной мощности как в пищевой, так и в непищевой отрасли: занимается поставкой оборудования и запасных частей, а также оказывает полное сервисное сопровождение на всей территории России.