Кредиторы «Тяжстанкогидропресса» настаивают на мировом соглашении

На собрании кредиторов ПАО «Тяжстанкогидропресс» 24 июня вновь рассматривался вопрос о будущем предприятия. На дату проведения собрания были 10 конкурсных кредиторов и уполномоченный орган, имеющих право голоса на собрании кредиторов на основании определений Арбитражного суда Новосибирской области. В собрании принимали участие кредиторы и уполномоченный орган, обладающие 94,36% голосов.

Временный управляющий Виталий Зырянов сообщил, что 20 июня от должника и 22 июня от конкурсного кредитора ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» к нему поступили заявления о включении в повестку дня вопрос о заключении мирового соглашения.

— В соответствии с п.2 ст. 150 закона о банкротстве решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения принимается большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в соответствии с реестром требований кредиторов и считается принятым при условии, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. Залоговый кредитор УФНС России по Новосибирской области (МИФНС №19 по Новосибирской области) проголосовал за заключение мирового соглашения, — поясняется в протоколе собрания.

За проголосовали и остальные кредиторы, присутствовавшие на собрании. В итоге кредиторы снова приняли решение заключить мировое соглашение с должником. Обязанности по его подписанию возложены на Василия Юкляевских.

Напомним, в начале марта ПАО «Тяжстанкогидропресс» включен в федеральный список системообразующих предприятий. На первом собрании кредиторов завода, которое состоялось 7 апреля, было принято решение о заключении мирового соглашения. Однако 8 июня Арбитражный суд Новосибирской области в своем постановлении решил: в утверждении мирового соглашения, «заключенного должником — публичным акционерным обществом «Тяжстанкогидропресс» — с кредиторами в ходе процедуры наблюдения по делу о банкротстве, отказать». И продлил наблюдение. Единственным противником заключения перемирия стала представитель «Стиллайна» Алексеенко Е. В. Компания является ключевым собственником Тяжстанкогидропресса».

22 июня Новосибирская областная организация Российского профсоюза работников промышленности выступила с открытым обращением о ситуации на заводе ПАО «Тяжстанкогидропресс» (имеется в распоряжении редакции).

28 июня конкурсный управляющий ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн» Айдар Шамсиев опубликовал сообщение о продаже имущественного комплекса компании в Новосибирске: здания площадью 11,45 тысячи кв. м, земельного участка площадью 25,54 тысячи кв. м и заводского оборудования. Его выставили на торги единым лотом. Стартовая стоимость активов составляет 709,32 млн рублей. Торги пройдут в августе. Вторым объявлением на торги выставлено имущество компании в Томске и автопарк — отдельными лотами. Торги также намечены на август.

Напомним, в феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн» было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой. 11 апреля работники «Тяжстанкогидропресса» провели митинг и написали письмо президенту России с требованием сохранить завод, забрать в структуру госкорпорации «Ростех». 13 апреля активы «Стиллайна», находящиеся в залоге (недвижимость, оборудование и техника), были выставлены на торги, которые в итоге так и не состоялись.

Ранее редакция рассказывала, что собственникам завода продлили арест до августа.