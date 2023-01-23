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«Постоянные» кредитные каникулы станут доступны уже весной

  • 23/01/2023, 11:28
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«Постоянные» кредитные каникулы станут доступны уже весной
Согласно нововведению, полного прощения долга не произойдет, однако сроки погашения будут перенесены без штрафов, но за исключением начисления процентов.

Законопроект по предоставлению кредитных каникул рассмотрен в первом чтении. Если Госдума его одобрит, то свою работу он начнет уже в марте, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Следует отметить, что такую отсрочку можно получить только один раз за время действия кредитного договора.

Нововведения предоставят возможность клиентам банков оформлять кредитные каникулы по потребительским займам до полугода при условии снижения их доходов более чем на 30% в сравнении со среднемесячными доходами за прошлый год. При этом уточняется, что сумма займа должна составлять от 450 тыс. до 1,6 млн рублей.

Согласно документу, полного прощения долга не произойдет, однако сроки погашения будут перенесены без штрафов, но за исключением начисления процентов.

В ЦБ РФ добавили, что механизм должен быть постоянно действующим и его необходимо распространить его на все потребзаймы и кредиты. Также у граждан должно быть закреплено право получить отсрочку платежа по причине болезни, потери работы или иных сложных жизненных ситуаций, подчеркнули в регуляторе.

Ранее редакция сообщала, что арендная плата за квартиру в городах Сибири не закрывает ежемесячный платеж по ипотеке.

Фото: pexels.com — Andrea Piacquadio

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Рубрики : Финансы Общество Власть Банки

Регионы: Россия

Теги : финансы потребительский кредит постоянные кредитные каникулы банки


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