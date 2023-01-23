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Незаконный вывоз 12,5 тыс. долларов пресекли таможенники в аэропорту Толмачево

  • 23/01/2023, 11:31
вывоз валюты
C начала 2023 года новосибирские таможенники выявили два крупных случая незаконного вывоза наличной валюты авиапассажирами.

Новосибирские таможенники предотвратили незаконный вывоз наличных денежных средств в процессе таможенного контроля багажа пассажиров, вылетающих в Азербайджан.

Провезти из Новосибирска в Баку 12,5 тыс. долларов США в багаже без декларирования пыталась гражданка России, выбрав «зеленый» коридор. Однако сотрудники таможенного поста Аэропорт «Толмачево» с помощью служебной собаки по кличке Баяра обнаружили перемещаемую иностранную валюту.

C начала 2023 года новосибирские таможенники выявили два крупных случая незаконного вывоза наличной валюты авиапассажирами.

В период новогодних каникул пассажир рейса Новосибирск – Душанбе (Таджикистан) попытался переместить без декларирования и с сокрытием от таможенного контроля 422 тыс. рублей. Выявить наличные денежные средства также помогли кинолог и собака.

По фактам недекларирования денежных средств Новосибирская таможня возбудила два дела об административных правонарушениях.

Напомним, при вывозе обязательному декларированию подлежат денежные средства, начиная от суммы, эквивалентной 10 тыс. долларов США. Кроме того, в соответствии с Указом Президента РФ от 1 марта 2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования» со 2 марта 2022 г. введен запрет на вывоз за пределы России, в том числе в страны ЕАЭС, наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США.

 

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Фото с сайта Сибирского таможенного управления

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : таможня вывоз валюты Аэропорт Толмачево


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