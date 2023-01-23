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Проживание туристов в Республике Алтай выросло на 30% за 2022 год

  • 23/01/2023, 11:19
цены на Алтае
Рост связан, в первую очередь, с популярностью направления у туристов.

Стоимость проживания в гостиницах Республики Алтай, где турпоток превысил 2,5 млн человек, за 2022 год выросла на 30%. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на замминистра природных ресурсов, экологии и туризма региона Елена Ялбачева.

— Самый бюджетный вариант обходился туристам в 1 600 рублей за ночь — простой номер с минимумом удобств. В среднем номер с двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями обходился 4-6 тыс. рублей за ночь на двоих. По сравнению с прошлым годом стоимость проживания выросла примерно на 30%, — отметила Ялбачева.

По словам Елены Ялбачевой, затраты на обслуживание увеличиваются, и его качество становится выше. Количество туристов, посетивших регион в 2022 году, превысило 2,5 млн человек, что на 14,3% больше, чем в 2021 году. Она отметила, что чаще всего Горный Алтай посещают туристы из соседнего Алтайского края, а также Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей. Значительный поток туристов приходится на летний период, поэтому власти региона ставят своей целью развитие зимнего туризма.

— Большую роль в увеличении турпотока на территориях Республики Алтай играют проводимые мероприятия. Туристический поток в республики Алтай также увеличился благодаря введению государственной программы субсидирования поездок по России — туристического кешбэка и организации чартерных рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, — подчеркнула Елена Ялбачева.

 

Ранее редакция сообщала о том, что глава Республики Алтай поручил создать в регионе министерства туризма.

Фото: Flickr — GensaGensa

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Рубрики : Туризм

Регионы: Республика Алтай

Теги : туристы туризм на Алтае проживание в гостинице


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