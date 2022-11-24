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Постпред России при ЮНЕСКО завершил свою миссию

  • 24/11/2022, 16:19
Постпред России при ЮНЕСКО завершил свою миссию
Комитет всемирного наследия организации теперь возглавит представитель Саудовской Аравии.

Постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов в среду покинул должность постпреда, а также пост председателя комитета всемирного наследия организации. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Agence France-Presse.

— Имею честь сообщить вам об окончании моей миссии постоянного представителя России при ЮНЕСКО, — приводит агентство фрагмент текста.

Со слов Кузнецова, на момент написания данного письма он не имел возможности оставаться на посту председателя 45-й сессии Комитета всемирного наследия.

Как сообщает AFP, согласно правилам ЮНЕСКО, нового главу комитета всемирного наследия назначит страна, название которой в алфавитном порядке на английском языке является следующим после названия страны покинувшего пост председателя. Таким образом, на смену Кузнецову придет представитель Саудовской Аравии. В ближайшие дни страна должна будет подтвердить согласие и назначить нового председателя комитета.

45-я сессия комитета всемирного наследия ЮНЕСКО должна была состояться в Казани летом текущего года, но была перенесена на неопределенный срок. По данным AFP, в ближайшие недели состоится внеочередное заседание, на котором будут определены дата и место следующей сессии. Она может состояться в первой половине 2023 года.

Александр Кузнецов в 1974 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

С 1974 года работает в системе МИД. Занимал дипломатические должности в посольствах СССР/России в Аргентине, Испании, США и Франции. В 1993-1995 гг. — советник Министра иностранных дел, в 1995- 2000 гг. — заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО в Париже, в 2000-2005 гг. — заместитель директора, директор департамента внешнеполитического планирования, член коллеги МИД России. В 2005- 2012 гг. — посол России в Испании. В 2012-2016 гг. — директор историко-документального департамента, член коллегии МИД России, а также член коллегии Федерального архивного агентства России. В 2000-2005 и 2012-2016 гг. — профессор Московского государственного лингвистического университета и Российского государственного гуманитарного университета.

Фото с сайта Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ЮНЕСКО


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