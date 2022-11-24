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Фабрику научного кино в Новосибирске планируют запустить в 2025 году

  • 24/11/2022, 16:29
Автор:
Фабрика научного кино
Ориентировочный объем инвестиций в ее создание — около 150 млн рублей.

— Студия виртуального кино физически будет выглядеть как цилиндр радиусом 30 метров и высотой 10 метров. В студии будут размещены динамические декорации на которые можно будет транслировать любые изображения для съемок художественных, научно-популярных фильмов и т.д. — пояснил в ходе пресс-подхода гендиректор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод. — Студия будет размещена в новом здании Технопарка, которое сейчас находится в работе у генерального проектировщика. Запуск объекта, в том числе студии, запланирован в 2025 году.

новости Новосибирска

Технопарк получил участки для расширения

Помимо большой виртуальной студии в здании будет размещено несколько менее крупных площадок под разных заказчиков, то есть будет сформирован центр коллективного пользования для участников рынка. Кроме того, в новой очереди Технопарка также разместится центр обработки данных (ЦОД), где будет обрабатываться полученный в студиях материал. Технологии виртуальной и дополненной реальности на площадке будут обкатывать и резиденты Технопарка.

—  Сейчас у нас есть предварительные договоренности о сотрудничество в рамках этого кластера с «Союзмультфильмом», с киностудией им Горького, с представителями администрации президента, курирующими развитие научно-популярных фильмов. Часть оборудования уже есть и пока находится в НГАХА. Ведем переговоры с потенциальными участниками кластера и формируем список дополнительных покупок. Пока на эти цели запланировано около 150 млн рублей, — пояснил гендиректор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов.

По мнению Дмитрия Верховода, студия виртуального кино будет еще и общекультурным объектом, так как на ее площадке можно будет проводить концерты.

— Представьте, симфонический оркестр в пустыне или на луне, — предложил он журналистам.

Соглашение о сотрудничестве «Академпарка» и «Агентства инвестиционного развития» по созданию фабрики научного кино было подписано сегодня в рамках форум InPark – 2022.

 

Ранее редакция сообщала, что в строящийся кампус Академпарка уже зашли первые резиденты. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Наука Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Фабрика научного кино виртуальная студия Академпарк


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