В мэрии Новосибирска в 2022 году на контроле было более 70 школьных конфликтов

Комплексную модель развития сети служб медиации (примирения) разработали в департаменте образования мэрии Новосибирска. С его помощью специалисты хотят быстрее регулировать конфликты, которые возникают в школах, и не допускать их возникновения в будущем.

— Единую службу медиации организуют на базе городского центра образования и здоровья «Магистр». Если конфликтная ситуация не может разрешиться на территории образовательной организации, подключается городская служба. Она нужна еще и для того, чтобы сопровождать и методически обеспечивать школьные службы, учить медиаторов, — подчеркнула Елена Кащенко, заместитель департамента образования мэрии Новосибирска.

Единая служба создается в связи с большим количеством сложных конфликтов в школах города. За период прошлого и начало текущего учебного года на контроле департамента было более 70 конфликтных ситуаций. В среднем для разрешения каждого случая требуется от одного до трех месяцев, а некоторые образовательные организации остаются на сопровождении центра «Магистр» в течение более длительного времени.

Комплексную модель развития сети служб медиации опробуют в 16 школах города — в двух школах каждого района и округа. Ее эффективность оценят в 2024 году.

Первые школы медиации (примирения) появились в городе в 2014 году. Сейчас их 118. Школ в городе — 208. Однако, как отмечают специалисты департамента образования, у членов служб медиации до сих пор недостаточно опыта и навыков для урегулирования сложных и многоуровневых конфликтов, которые возникают в образовательных учреждениях. Кураторам служб сегодня не хватает уровня профессиональной подготовки, отсутствует преемственность в службе при смене кадров и выпуске обучающихся, в составе служб отсутствуют родители или обучающиеся. Кроме того, в части школ службы медиации (примирения) организованы и функционируют формально.

Напомним, ранее редакция сообщала, что 20 новосибирских школ попали в топ самых переполненных в регионе.