На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

Это крупнейшая сделка на рынке проектного финансирования Сибири, сообщает Единый ресурс застройщика со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Площадь финансируемой застройки составляет почти 70 га. Будущий район находится в историческом центре Красноярска, на берегу Енисея. Вокруг расположена ключевая транспортная, культурная и социальная инфраструктура города. Треть площади застройки планируется оформить в формате зеленых зон.

Ввести в эксплуатацию объекты первой очереди этого масштабного проекта планируется уже во II квартале нынешнего года.

— Сделка с группой компаний «Сибиряк» стала крупнейшей в Сибири и займет достойное место в нашем портфеле, — отметила вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

Генеральный директор ГК Сибиряк (5-е место в ТОП застройщиков Красноярского края) Владимир Егоров признал, что возведение столь масштабного объекта, как ЖК «Новоостровский», невозможно без надежного источника финансовых ресурсов.