Построены коммуникации для подключения к ТЭЦ-2 Ледовой арены и станции метро «Спортивная»

СГК построила 168-метровую теплосеть, которая прошла через тоннель в дамбе Октябрьского моста. Также компания подключит к теплоснабжению новую станцию метро вблизи спорткомплекса.

Фоторепортаж с площадки строительства — на портале СГК Онлайн.

Завершено строительство коммуникаций для подключения к Новосибирской ТЭЦ-2 СГК строящейся Ледовой арены — площадки проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2022 году. СГК построила 168-метровую теплосеть, которая прошла через тоннель в дамбе Октябрьского моста. Также компания подключит к теплоснабжению новую станцию метро вблизи спорткомплекса.

В октябре СГК завершила в Новосибирске строительство теплотрассы, которая будет подавать теплоноситель к Ледовой арене и станции метро «Спортивная». В городе это крупнейший проект техприсоединения нового объекта к системе централизованного теплоснабжения за последние несколько лет.

СГК прокладывала коммуникации в сотрудничестве с застройщиками арены и станции метро.

На первом этапе подрядчик СГК — компания «Метро Мир» — проложил трубопровод диаметром 300 мм от крупной тепломагистрали в дамбе Октябрьского моста до тепловой камеры вблизи ледового стадиона и станции метро. Работы вели с начала 2021 года.

На втором этапе застройщики арены и метро проложили трубопроводы от тепловой камеры СГК до своих объектов. Они построили 353-метровый трубопровод диаметром 273 мм — до Ледовой арены, а также ветку длиной 93 метра и диаметром 200 мм — от тепловой камеры до станции «Спортивная».

Таким образом, общая протяженность тепловых коммуникаций составила 614 метров.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске и Омске в декабре 2022 года и январе 2023 года. В Новосибирске матчи турнира состоятся на Ледовой арене с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Особенность проекта техприсоединения Ледовой арены — 63-метровый тоннель под Октябрьским мостом. Подрядчик СГК прокладывал трубопровод сквозь дамбу моста горным способом.

Объекты будут получать тепло от обновленного участка тепломагистрали, подающей тепло от ТЭЦ-2 в Октябрьский и Центральный районы. Ранее, в 2020–2021 годах, СГК провела капитальный ремонт трубопровода в дамбе Октябрьского моста, а также теплотрассы головного участка ТЭЦ-2 на площади Лыщинского.

Ледовая арена — самый крупный новичок в системе теплоснабжения города за последние годы. В холодное время года арена будет потреблять до 13 Гкал/ч. Для сравнения: крупнейший объект, который подключен к системе централизованного теплоснабжения в 2020 году, Перинатальный центр, — требует вдвое меньше тепла.

Основной объем тепловой мощности — более 8 Гкал/ч потребуется на вентиляционный обогрев, остальная мощность — на радиаторное отопление.

Расположенная рядом станция метро будет потреблять 2 Гкал/ч, основная часть этой мощности будет использована для вентиляционного отопления.

Новая система теплоснабжения, построенная СГК, проходит регистрацию в Ростехнадзоре. ТЭЦ-2 СГК подаст теплоноситель Ледовой арене и станции метро, когда они будут введены в строй.