Ящики из пластика в быту и на работе

Условия хранения предусмотрены для каждой вещи, особенно это касается лекарств, косметики, продуктов питания.

Для обеспечения работы офиса или склада также важен порядок, лишние предметы часто не вовремя попадаются под руку, нужные — наоборот, невозможно найти в хаосе.

Беспорядок приводит к лишним тратам драгоценного времени, провоцирует конфликты в быту и на работе.

Если пространство ограничено, не стоит еще больше загромождать его мебелью, можно организовать компактное место для хранения с помощью пластиковых ящиков. Такой способ набирает все большую популярность, особенно у владельцев небольших помещений.

Преимущества

Пластик — самый используемый материал для изготовления упаковки и предметов быта. Пластиковые ящики имеют небольшой вес, устойчивы к перепадам температур и обладают повышенным запасом прочности. Для современных моделей характерно разнообразие габаритов, цветов и вариантов дизайна, что придает месту хранения вполне приличный внешний вид.

Перфорированные стенки не препятствуют циркуляции воздуха, позволяя хранить в такой таре фрукты или овощи. В ящик можно убрать на хранение зимние вещи, одеяла, обувь. Вентиляция не даст ткани слежаться и предотвратит появление затхлого запаха.

Пластиковые ящики незаменимы при переезде, они гораздо надежнее пакетов и картонных коробок, имеют удобные прорезные ручки. Штабелируемые ящики составляются друг на друга, существенно экономя пространство. Цена невысока и сломанный ящик в любой момент можно заменить новым.

Работу фермы или склада невозможно представить без ящиков для хранения и транспортировки продукции. Для сбора отходов в быту и на объектах также все чаще используют емкости из пластика, они не подвержены ржавчине, мобильны и впитывают меньше запахов.

Виды ящиков

Ящики для пищевой продукции. Имеют небольшие габариты и прорезные ручки. Такой ящик легко поднять и перенести силами одного человека. Конструкция может быть в виде глубокого контейнера или низкого лотка, например, для кондитерских изделий. Большинство моделей имеют перфорированные стенки и дно, чтобы обеспечить вентиляцию. Поддоны для бутылок разделены на специальные отсеки. Тара для мяса и других продуктов, склонных к протеканию, имеет сплошное дно. Лотки для заморозки оборудованы желобами. Складские ящики. Используются для хранения непищевой продукции и инструмента, выполнены из прочного пластика. Прямоугольная форма и устойчивость таких ящиков позволяют ставить их друг на друга или разместить на специальной стойке. Размерный ряд дает возможность выбрать емкость как для хранения крупногабаритных предметов, так и самых мелких деталей. Пространство внутри больших ящиков нередко делят на зоны и разграничивают перегородками.

Для оптимизации хранения можно приобрести дополнительные комплектующие: ящики-вкладыши, крышки, разделительные перегородки, стеллажи для контейнеров, пломбы и тележки.