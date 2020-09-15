«Постскриптум»

— В целом, минувшая избирательная кампания проходила открыто, прозрачно и честно.
Большинство кандидатов всех избирательных кампаний вели себя честно, уважительно по отношению к оппонентам, пытались доказать свою личную ценность для избирателей, за поддержку которых они боролись. По оценкам опытных участников новосибирского политического процесса, эта кампания была наиболее честной, открытой и уважительной, по сравнению со всеми предыдущими аналогичными кампаниями. С организационной точки зрения, кампания была непростая, пришлось готовить и проводить ее в особых условиях. К рискам, к которым мы уже привыкли (телефонные «террористы»), добавились новые риски распространения коронавирусной инфекции. Необходимо было организовать соблюдение санитарно-эпидемических норм. Также впервые мы вели масштабную кампанию — голосование проходило не в один день, а в течение трех дней. Это было важно для обеспечения санитарной защиты граждан, и, кроме того, это было удобно для жителей Новосибирской области. С организационной точки зрения, нам удалось провести эту кампанию на высоком уровне, всех было сделано достаточно четко.
— Хочу отметить, что конкуренция на этих выборах колоссальная. Это говорит о росте влияния Законодательного собрания, реальной роли депутатов в развитии области. Если бы этого не было, то и не было бы такой конкуренции. Конкуренция в большей степени честная, нормальная. Нормальным и естественным является приход в региональный парламент новых депутатов. Все созывы на протяжении 20 лет у нас 25-30 человек всегда менялись. В этот примерно так же. В Законодательном собрании появятся новые лица. Какие тут опасения? Да никаких опасений! Я разве похож на того, кто боится? Я думаю, что, наоборот, работать будет еще интересней, конструктивней. Заходит молодежь — это нормальный процесс. И я абсолютно уверен, что они точно так же будут работать, как и каждый депутат — на развитие области, города.
— Наработки, которые были получены в период начала пандемии: работа с добровольцами, то, что мы приложили усилия, обсуждая поправки в Конституцию РФ, не отказались, несмотря на санитарные ограничения от предварительного голосования, — все это позволило нам оставаться в постоянном диалоге с нашими избирателями и продолжать каждый раз находить новых людей и собеседников. А ближайшие за нами соискатели не набрали и 18%. Все это говорит о том, что мы не переставали вести поиск тех, кто готов объединить свою репутацию с «Единой Россией». В этот период активно началась работа масштабного движения «Сделай Выбор», которое объединяет тех, кто не определился с выбором, но готов участвовать в общественной жизни. Соблюдая санитарные ограничения, большинство встреч мы проводили на открытом воздухе. При этом мы не отмечали эпизодический интерес у людей, мы находились в постоянном диалоге.
— Я хотел бы поблагодарить новосибирцев, принявших участие в выборах. Явка составила 21%. Несмотря на погожие дни, люди пришли на участки и посчитали для себя обязательным поучаствовать в формировании законодательной и представительной ветвей власти. Выборы показали, что, во-первых, ни одна политическая сила не обладает монопольным представительством в Совете депутатов города Новосибирска. Во-вторых, КПРФ в очередной раз подтвердила, что это ведущая в Новосибирской области оппозиционная политическая сила. Подчеркиваю: мы уважаем выбор избирателей. Для нас каждый депутат — это представитель жителей Новосибирска, и мы будем работать со всеми.
День выборов пришелся на период уборки урожая, что привело к низкой активности избирателей. Вторая причина — это изменение системы голосования.
На низкой явке также сказалась отмена партийных списков. Это изменило отношение избирателей, активность политических партий и конструкцию в целом, она стала более непредсказуемой. По совокупности факторов это отрицательное явление, и следует подумать над тем, чтобы вернуться к испытанной системе, которая давала надежную политическую основу.
В числе приоритетных задач нового депутатского корпуса: подготовка к зиме, формирование бюджета следующего года в условиях пандемии и работа с наказами избирателей.
— Каждая избирательная компания уникальна. Характерной особенностью прошедшей стало обилие кандидатов от политических партий и самовыдвиженцев и, в принципе, само наличие коалиции. Что касается результатов… Свои задачи я выполнил: получил самый лучший результат в процентах среди всех депутатов горсовета, а также избрался по спискам в заксобрание. Списочный мандат уйдет дальше — в одну из лучших территориальных групп. Кроме того, фракция ЛДПР существенно нарастила свое присутствие в горсовете: в прошлом созыве нас было двое, сейчас пятеро. Наша фракция увеличилась и в Законодательном собрании, получив 6 мандатов, в шестом созыве было 4. Впрочем, по области результаты оказались хуже, чем мы ожидали. Не обошлось без скандалов.
В горсовете нового созыва нужно будет отталкиваться от большинства. Если «Единая Россия» получит 26 мандатов, с учетом примкнувших к ней самовыдвиженцев, то они смогут принимать решения самостоятельно. Но тот факт, что в этом созыве появились фракции других объединений, представители коалиции, говорит о том, что внутри Совета депутатов придется больше работать по достижению консенсуса по наиболее важным вопросам. Есть ряд депутатов, которые избрались впервые. Все это позволяет нам предполагать, что в горсовете седьмого созыва скучно не будет.
— Сейчас уже определены два кандидата, которые пойдут в Законодательное собрание Новосибирской области от нашей партии. Первое место заняла руководитель реготделения партии Дарья Карасева. Она шла по областному списку. Второе — у Сергея Левшенкова, он шел по 32 округу, где получил поддержку 15% избирателей — это самый высокий показатель среди наших территориальных групп. Долго решался вопрос по третьему кандидату. По двум округам наши люди шли с разницей в несколько голосов. В итоге третий мандат получил Роман Мурзин (самозанятый).
В целом, считаю, что данные по итогам прошедших выборов, верны и в этом плане их можно считать состоявшимися. На мой взгляд, интерес к нашей партии был обусловлен тем, что наша повестка была построена не на претензиях, а на конкретных предложениях. Оценивая ситуацию, которая формируется в обществе, в инфраструктуре города и региона, мы сразу предлагаем какие-то решения. Думаю, это нашло свой отклик в обществе, люди сделали выбор, доверились нам и дали возможность изменить ситуацию в регионе.
— Это была сложная кампания и очень грязные выборы, но мы смогли показать достойный результат, несмотря ни на что. Приложу все усилия, чтобы оправдать ваши надежды.
— Невероятное напряжение сил позади. Вся команда «Гражданского патруля» показала просто невероятную работоспособность и волю к победе.
Я хочу поблагодарить каждого, кто прошел вместе со мной этот путь. Кто оставался ночью, чтобы обработать всю собранную информацию. Кто переживал наши победы и неудачи как свои личные. Не выдерживали нервы, не хватало сил. Но мы упорно, шаг за шагом шли к результату. В финале избирательной кампании мне пришлось столкнуться со шквалом лживых обвинений, находящихся за гранью всяких приличий и норм.
Я рад, что никто не дал слабину, никто не отступил и не сдался.
Я рад, что у нашего небольшого коллектива хватило сил не только на масштабную избирательную кампанию в Новосибирске, но и не сбавить темпы работы «Гражданского патруля» по всей стране.
Хочу сказать отдельные слова благодарности тем, кто нас все это время поддерживал и словом, и делом, и рублем. Без вас этот результат был бы попросту невозможен… И главное, я благодарен людям, доверившим мне представлять их интересы. Полученный мною результат — это не просто победа, это огромная ответственность.
— Избиратели доверили мне представлять и защищать их интересы. Воздержусь от оценок действий своего оппонента, хотя в моей победе это обстоятельство сыграло свою роль. Но не главную! Есть целый ряд объяснений чисто политологического характера. Но я бы выделил главную.
Дело в том, что три года назад я уже баллотировался в депутаты заксобрания на этом, 21-м, округе, который считается цитаделью коммунистов. Мой оппонент тогда набрал 52% голосов. Тогда я познакомился с огромным количеством людей, в течение этих лет занимался конкретными проблемами, которые там есть, выстраивал коммуникации. Со многими людьми сложились даже дружеские отношения.
Когда я вошел в кампанию сейчас, все эти люди предложили свою помощь! Проявили участие и свою заинтересованность.
Именно это главное!
Огромное им спасибо! Это была самая малобюджетная, копеечная компания. Мы не нанимали никаких политтехнологов, не устраивали дорогостоящих концертов, акций, кубов и всего прочего. Мы каждый день встречались с жителями. Нам удалось сдвинуть с места решение целого ряда проблем…
Словом, мы работаем! И тут речь не об идеологии, тут речь об идентичности, которая заменила сейчас идеологию. И это движение, как сказал американский философ, социолог Ричард Рюти, фиксирует различия между идеологической политикой и узкоспециализированной политикой проблем. Иными словами, люди устали от предлагаемой им идеологической каши. Они хотят жить здесь и сейчас, комфортно и достойной. Однако эта проблематика не сводится к решению чисто бытовых проблем, потому что люди научились понимать, что их решение лежит в сфере властных отношений.
И последнее. Посмотрел тут некоторые комментарии — от меня ждут сражений и войн. Нет, дорогие товарищи! Только конструктивная, системная, рутинная работа! Но при нацеленности на достижение конкретного результата. Да, в этом движении возможны конфликты, но они не самоцель.
Единственное, чего не могу обещать — того, что оставлю в покое Анатолия Локтя. Считаю, что этот человек должен покинуть свой пост. Говорят, его терпят до выборов в Госдуму, а там он спокойно пересядет в депутатское кресло и, наконец, оставит наш город в покое. Нет, дорогие товарищи! Не место этому человеку в Государственной Думе! Он должен уйти на заслуженный отдых или на другой легкий, посильный для себя труд.
— Думаю, что новосибирцы, избрав в Совет депутатов оппозиционеров, подтвердили протестный статус своего города. Перемены неизбежны, люди устали от того, что их жизнь не улучшается многие годы подряд. У избирателей есть, конечно, опасения, что мир не улучшится от полученных перемен, что наступившие изменения не принесут улучшений. Посмотрим. Но лично я считаю, что состоявшийся прорыв оппозиции в законодательную власть города — большое событие, которого, конечно, следовало ожидать. Будем верить, что все происходящее — к лучшему, начало большого и мирного изменения всего города, всей жизни горожан.
— Поздравляю нового депутата по своему округу Дмитрия Макарова. Обещаю своим избирателям передать ему в работу все полученные мною наказы.
— Если посмотреть на итоги выборов как на предтечу главных выборов для столицы, в Госдуму, то и получается, что с прошлых выборов (были пять лет назад) ЕР потеряла более 120 тысяч голосов избирателей и не получила квалифицированного большинства в заксобрании. И это несмотря на то, что «паровозом» выступал губернатор, и впервые за все время губернатор стал секретарем «Единой России». Не очень хорошая тенденция…
Почти вдвое в голосах потеряла и КПРФ. Меняется значительно электоральная ситуация в области, не говоря уже и о политической в целом…
С точки зрения нынешних реалий, «победа» Коалиции ни к чему реальному на практике не приведет. Большинство в совете перегруппируется, придет в себя, а с аппаратной точки зрения, если хорошо подумать, то нивелировать деятельность членов Коалиции вполне возможно (рассказывать не буду, а знатоков там и без меня хватает).
Спросите меня: «А что, все было напрасно?». А я отвечу: «Конечно нет».
Потому так, с политической точки зрения, мы теперь имеем:
— коалиция получила легальный статус,
— официальную, публичную, политическую трибуну (!!!),
— доступ к документам и информации мэрии,
— возможность делать запросы чиновникам,
— технические и информационные, организационные возможности,
— проводить свои мероприятия в помещениях горсовета,
— проводить встречи с избирателями на площади Ленина,
— депутатская группа Коалиции становится центром притяжения оппозиции, что важно к выборам в Госдуму.
То есть все те возможности на критику и агитацию, которые получает любая реальная оппозиция.
Позиции мэра в связи с неудачей на выборах резко ухудшаются, что, видимо, сильно усилит мотивацию к досрочному уходу его с этого поста.
— Ну что ж, друзья — я доволен результатами выборов в горсовет. Что-то действительно меняется. И меняется к лучшему. Во всяком случае в муниципальном парламенте — а я думаю, что горсовет начнет себя таковым чувствовать — появились несколько хороших людей и ярких активистов.
Самая важная для меня победа — это то, что на своем округе победила Светлана Каверзина, которая уже и так выполняла на Шлюзе функции депутата. Причем не ситуативно, а абсолютно системно. Причем лучше, чем кто-либо в городе. Она именно та, у кого нужно учиться тому, как должна цивилизованно и по-человечески выстраиваться работа локального сообщества. И именно в ней я уверен, что она будет самым лучшим депутатом…
И важная и тяжелая мысль, которую я напоследок вынужден цинично повторить: выборы горсовета — это не декларация позиции и не захват власти — это выборы депутата по мажоритарному округу. Депутата, который занимается проблемами своего района. Поэтому даже по отношению к хорошим людям и даже ярким общественникам, которым удалось или не удалось победить, с моей точки зрения, единственным критерием профессиональной пригодности и даже значимым критерием приличности станет то, насколько для них это выдвижение было разовым актом, а насколько они продолжат и все следующие годы заниматься проблемами округа, выстраивать работу по той модели, которой пользуются Светлана Каверзина и Антон Нелидов. И это очень-очень важно.
С хорошими выборами всех! Я рад.
— В Новосибирске результаты выборов определил «новый избиратель». Ему еще нет сорока, его уже не устраивает стандартный набор партий (ЕР в результате потеряла 11 мест, а КПРФ — 4), его можно зацепить роликом в соцсетях и обещанием перемен вместо стабильности, пугало про «лихие 90-е» на него не действует. Думаю, в ближайший год именно под этого избирателя будет подстраиваться политическая система. Отогнать его от урны для голосования не получится
Честно признаюсь, я больший вес придавал работе «на земле» — с ТОСами, старшими по подъезду и т.д. И это сработало у Натальи Пинус, у кандидатов от ЛДПР, у Антона Тыртышного и Александра Бурмистрова. Но общий «опрокидывающий» эффект от Коалиции «Новосибирск 2020» и УГ (умное голосование) я недооценил.
Базовое фото с сайта Избиркома Новосибирской области
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