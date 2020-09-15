«Постскриптум»

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Итоги выборов в комментариях.
  • 15/09/2020, 12:37
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Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, секретарь Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия»:

— В целом, минувшая избирательная кампания проходила открыто, прозрачно и честно.

Большинство кандидатов всех избирательных кампаний вели себя честно, уважительно по отношению к оппонентам, пытались доказать свою личную ценность для избирателей, за поддержку которых они боролись. По оценкам опытных участников новосибирского политического процесса, эта кампания была наиболее честной, открытой и уважительной, по сравнению со всеми предыдущими аналогичными кампаниями. С организационной точки зрения, кампания была непростая, пришлось готовить и проводить ее в особых условиях. К рискам, к которым мы уже привыкли (телефонные «террористы»), добавились новые риски распространения коронавирусной инфекции. Необходимо было организовать соблюдение санитарно-эпидемических норм. Также впервые мы вели масштабную кампанию — голосование проходило не в один день, а в течение трех дней. Это было важно для обеспечения санитарной защиты граждан, и, кроме того, это было удобно для жителей Новосибирской области. С организационной точки зрения, нам удалось провести эту кампанию на высоком уровне, всех было сделано достаточно четко.

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва («Единая Россия»):

— Хочу отметить, что конкуренция на этих выборах колоссальная. Это говорит о росте влияния Законодательного собрания, реальной роли депутатов в развитии области. Если бы этого не было, то и не было бы такой конкуренции. Конкуренция в большей степени честная, нормальная. Нормальным и естественным является приход в региональный парламент новых депутатов. Все созывы на протяжении 20 лет у нас 25-30 человек всегда менялись. В этот примерно так же. В Законодательном собрании появятся новые лица. Какие тут опасения? Да никаких опасений! Я разве похож на того, кто боится? Я думаю, что, наоборот, работать будет еще интересней, конструктивней. Заходит молодежь — это нормальный процесс. И я абсолютно уверен, что они точно так же будут работать, как и каждый депутат — на развитие области, города.

Александр Карелин, депутат Госдумы («Единая Россия», комментарий с сайта реготделения ЕР):

— Наработки, которые были получены в период начала пандемии: работа с добровольцами, то, что мы приложили усилия, обсуждая поправки в Конституцию РФ, не отказались, несмотря на санитарные ограничения от предварительного голосования, — все это позволило нам оставаться в постоянном диалоге с нашими избирателями и продолжать каждый раз находить новых людей и собеседников. А ближайшие за нами соискатели не набрали и 18%. Все это говорит о том, что мы не переставали вести поиск тех, кто готов объединить свою репутацию с «Единой Россией». В этот период активно началась работа масштабного движения «Сделай Выбор», которое объединяет тех, кто не определился с выбором, но готов участвовать в общественной жизни. Соблюдая санитарные ограничения, большинство встреч мы проводили на открытом воздухе. При этом мы не отмечали эпизодический интерес у людей, мы находились в постоянном диалоге.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ: 

— Я хотел бы поблагодарить новосибирцев, принявших участие в выборах. Явка составила 21%. Несмотря на погожие дни, люди пришли на участки и посчитали для себя обязательным поучаствовать в формировании законодательной и представительной ветвей власти. Выборы показали, что, во-первых, ни одна политическая сила не обладает монопольным представительством в Совете депутатов города Новосибирска. Во-вторых, КПРФ в очередной раз подтвердила, что это ведущая в Новосибирской области оппозиционная политическая сила. Подчеркиваю: мы уважаем выбор избирателей. Для нас каждый депутат — это представитель жителей Новосибирска, и мы будем работать со всеми.

День выборов пришелся на период уборки урожая, что привело к низкой активности избирателей. Вторая причина — это изменение системы голосования.

На низкой явке также сказалась отмена партийных списков. Это изменило отношение избирателей, активность политических партий и конструкцию в целом, она стала более непредсказуемой. По совокупности факторов это отрицательное явление, и следует подумать над тем, чтобы вернуться к испытанной системе, которая давала надежную политическую основу.

В числе приоритетных задач нового депутатского корпуса: подготовка к зиме, формирование бюджета следующего года в условиях пандемии и работа с наказами избирателей.

Евгений Лебедев, координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР:

— Каждая избирательная компания уникальна. Характерной особенностью прошедшей стало обилие кандидатов от политических партий и самовыдвиженцев и, в принципе, само наличие коалиции. Что касается результатов… Свои задачи я выполнил: получил самый лучший результат в процентах среди всех депутатов горсовета, а также избрался по спискам в заксобрание. Списочный мандат уйдет дальше — в одну из лучших территориальных групп. Кроме того, фракция ЛДПР существенно нарастила свое присутствие в горсовете: в прошлом созыве нас было двое, сейчас пятеро. Наша фракция увеличилась и в Законодательном собрании, получив 6 мандатов, в шестом созыве было 4. Впрочем, по области результаты оказались хуже, чем мы ожидали. Не обошлось без скандалов.

В горсовете нового созыва нужно будет отталкиваться от большинства. Если «Единая Россия» получит 26 мандатов, с учетом примкнувших к ней самовыдвиженцев, то они смогут принимать решения самостоятельно. Но тот факт, что в этом созыве появились фракции других объединений, представители коалиции, говорит о том, что внутри Совета депутатов придется больше работать по достижению консенсуса по наиболее важным вопросам. Есть ряд депутатов, которые избрались впервые. Все это позволяет нам предполагать, что в горсовете седьмого созыва скучно не будет.

Дмитрий Бабенко, координатор, методист НРОО «Центр развития городских сообществ», «Новые люди»:

— Сейчас уже определены два кандидата, которые пойдут в Законодательное собрание Новосибирской области от нашей партии. Первое место заняла руководитель реготделения партии Дарья Карасева. Она шла по областному списку. Второе — у Сергея Левшенкова, он шел по 32 округу, где получил поддержку 15% избирателей — это самый высокий показатель среди наших территориальных групп. Долго решался вопрос по третьему кандидату. По двум округам наши люди шли с разницей в несколько голосов. В итоге третий мандат получил Роман Мурзин (самозанятый).

В целом, считаю, что данные по итогам прошедших выборов, верны и в этом плане их можно считать состоявшимися. На мой взгляд, интерес к нашей партии был обусловлен тем, что наша повестка была построена не на претензиях, а на конкретных предложениях. Оценивая ситуацию, которая формируется в обществе, в инфраструктуре города и региона, мы сразу предлагаем какие-то решения. Думаю, это нашло свой отклик в обществе, люди сделали выбор, доверились нам и дали возможность изменить ситуацию в регионе.

Сергей Бойко, координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске, горсовет Новосибирска (по материалам публикации в соцсети Facebook):

— Это была сложная кампания и очень грязные выборы, но мы смогли показать достойный результат, несмотря ни на что. Приложу все усилия, чтобы оправдать ваши надежды.

Ростислав Антонов, руководитель общественной организации «Гражданский патруль», горсовет Новосибирска, самовыдвиженец (по материалам публикации в соцсети Facebook):

— Невероятное напряжение сил позади. Вся команда «Гражданского патруля» показала просто невероятную работоспособность и волю к победе.

Я хочу поблагодарить каждого, кто прошел вместе со мной этот путь. Кто оставался ночью, чтобы обработать всю собранную информацию. Кто переживал наши победы и неудачи как свои личные. Не выдерживали нервы, не хватало сил. Но мы упорно, шаг за шагом шли к результату. В финале избирательной кампании мне пришлось столкнуться со шквалом лживых обвинений, находящихся за гранью всяких приличий и норм.

Я рад, что никто не дал слабину, никто не отступил и не сдался.

Я рад, что у нашего небольшого коллектива хватило сил не только на масштабную избирательную кампанию в Новосибирске, но и не сбавить темпы работы «Гражданского патруля» по всей стране.

Хочу сказать отдельные слова благодарности тем, кто нас все это время поддерживал и словом, и делом, и рублем. Без вас этот результат был бы попросту невозможен… И главное, я благодарен людям, доверившим мне представлять их интересы. Полученный мною результат — это не просто победа, это огромная ответственность.

Константин Антонов, руководитель информационного портала «Сибкрай.Ру«, доктор социологических наук, региональный парламент, партия «Родина» (по материалам публикации в соцсети Facebook):

— Избиратели доверили мне представлять и защищать их интересы. Воздержусь от оценок действий своего оппонента, хотя в моей победе это обстоятельство сыграло свою роль. Но не главную! Есть целый ряд объяснений чисто политологического характера. Но я бы выделил главную.

Дело в том, что три года назад я уже баллотировался в депутаты заксобрания на этом, 21-м, округе, который считается цитаделью коммунистов. Мой оппонент тогда набрал 52% голосов. Тогда я познакомился с огромным количеством людей, в течение этих лет занимался конкретными проблемами, которые там есть, выстраивал коммуникации. Со многими людьми сложились даже дружеские отношения.

Когда я вошел в кампанию сейчас, все эти люди предложили свою помощь! Проявили участие и свою заинтересованность.

Именно это главное!

Огромное им спасибо! Это была самая малобюджетная, копеечная компания. Мы не нанимали никаких политтехнологов, не устраивали дорогостоящих концертов, акций, кубов и всего прочего. Мы каждый день встречались с жителями. Нам удалось сдвинуть с места решение целого ряда проблем…

Словом, мы работаем! И тут речь не об идеологии, тут речь об идентичности, которая заменила сейчас идеологию. И это движение, как сказал американский философ, социолог Ричард Рюти, фиксирует различия между идеологической политикой и узкоспециализированной политикой проблем. Иными словами, люди устали от предлагаемой им идеологической каши. Они хотят жить здесь и сейчас, комфортно и достойной. Однако эта проблематика не сводится к решению чисто бытовых проблем, потому что люди научились понимать, что их решение лежит в сфере властных отношений.

И последнее. Посмотрел тут некоторые комментарии — от меня ждут сражений и войн. Нет, дорогие товарищи! Только конструктивная, системная, рутинная работа! Но при нацеленности на достижение конкретного результата. Да, в этом движении возможны конфликты, но они не самоцель.

Единственное, чего не могу обещать — того, что оставлю в покое Анатолия Локтя. Считаю, что этот человек должен покинуть свой пост. Говорят, его терпят до выборов в Госдуму, а там он спокойно пересядет в депутатское кресло и, наконец, оставит наш город в покое. Нет, дорогие товарищи! Не место этому человеку в Государственной Думе! Он должен уйти на заслуженный отдых или на другой легкий, посильный для себя труд.

Сергей Дьячков, управляющий партнер DSO Consulting, кандидат в депутаты горсовета Новосибирска:

— Думаю, что новосибирцы, избрав в Совет депутатов оппозиционеров, подтвердили протестный статус своего города. Перемены неизбежны, люди устали от того, что их жизнь не улучшается многие годы подряд. У избирателей есть, конечно, опасения, что мир не улучшится от полученных перемен, что наступившие изменения не принесут улучшений. Посмотрим. Но лично я считаю, что состоявшийся прорыв оппозиции в законодательную власть города — большое событие, которого, конечно, следовало ожидать. Будем верить, что все происходящее — к лучшему, начало большого и мирного изменения всего города, всей жизни горожан.

Алексей Александров, директор ООО «Сибирь-Н», экс-депутат регионального парламента шестого созыва, «Единая Россия»(по материалам публикации в соцсети Facebook):

— Поздравляю нового депутата по своему округу Дмитрия Макарова. Обещаю своим избирателям передать ему в работу все полученные мною наказы.

Виктор Козодой, доктор исторических наук (по материалам публикации в соцсети Facebook):

— Если посмотреть на итоги выборов как на предтечу главных выборов для столицы, в Госдуму, то и получается, что с прошлых выборов (были пять лет назад) ЕР потеряла более 120 тысяч голосов избирателей и не получила квалифицированного большинства в заксобрании. И это несмотря на то, что «паровозом» выступал губернатор, и впервые за все время губернатор стал секретарем «Единой России». Не очень хорошая тенденция…

Почти вдвое в голосах потеряла и КПРФ. Меняется значительно электоральная ситуация в области, не говоря уже и о политической в целом…

С точки зрения нынешних реалий, «победа» Коалиции ни к чему реальному на практике не приведет. Большинство в совете перегруппируется, придет в себя, а с аппаратной точки зрения, если хорошо подумать, то нивелировать деятельность членов Коалиции вполне возможно (рассказывать не буду, а знатоков там и без меня хватает).

Спросите меня: «А что, все было напрасно?». А я отвечу: «Конечно нет».

Потому так, с политической точки зрения, мы теперь имеем:

— коалиция получила легальный статус,

— официальную, публичную, политическую трибуну (!!!),

— доступ к документам и информации мэрии,

— возможность делать запросы чиновникам,

— технические и информационные, организационные возможности,

— проводить свои мероприятия в помещениях горсовета,

— проводить встречи с избирателями на площади Ленина,

— депутатская группа Коалиции становится центром притяжения оппозиции, что важно к выборам в Госдуму.

То есть все те возможности на критику и агитацию, которые получает любая реальная оппозиция.

Позиции мэра в связи с неудачей на выборах резко ухудшаются, что, видимо, сильно усилит мотивацию к досрочному уходу его с этого поста.

Дмитрий Холявченко, публицист и бизнесмен (по материалам публикации в соцсети Facebook):

— Ну что ж, друзья — я доволен результатами выборов в горсовет. Что-то действительно меняется. И меняется к лучшему. Во всяком случае в муниципальном парламенте — а я думаю, что горсовет начнет себя таковым чувствовать — появились несколько хороших людей и ярких активистов.

Самая важная для меня победа — это то, что на своем округе победила Светлана Каверзина, которая уже и так выполняла на Шлюзе функции депутата. Причем не ситуативно, а абсолютно системно. Причем лучше, чем кто-либо в городе. Она именно та, у кого нужно учиться тому, как должна цивилизованно и по-человечески выстраиваться работа локального сообщества. И именно в ней я уверен, что она будет самым лучшим депутатом…

И важная и тяжелая мысль, которую я напоследок вынужден цинично повторить: выборы горсовета — это не декларация позиции и не захват власти — это выборы депутата по мажоритарному округу. Депутата, который занимается проблемами своего района. Поэтому даже по отношению к хорошим людям и даже ярким общественникам, которым удалось или не удалось победить, с моей точки зрения, единственным критерием профессиональной пригодности и даже значимым критерием приличности станет то, насколько для них это выдвижение было разовым актом, а насколько они продолжат и все следующие годы заниматься проблемами округа, выстраивать работу по той модели, которой пользуются Светлана Каверзина и Антон Нелидов. И это очень-очень важно.

С хорошими выборами всех! Я рад.

Кирилл Наконечный, начальник информационно-аналитического управления мэрии Новосибирска, (по материалам публикации в соцсети Facebook):

— В Новосибирске результаты выборов определил «новый избиратель». Ему еще нет сорока, его уже не устраивает стандартный набор партий (ЕР в результате потеряла 11 мест, а КПРФ — 4), его можно зацепить роликом в соцсетях и обещанием перемен вместо стабильности, пугало про «лихие 90-е» на него не действует. Думаю, в ближайший год именно под этого избирателя будет подстраиваться политическая система. Отогнать его от урны для голосования не получится

Честно признаюсь, я больший вес придавал работе «на земле» — с ТОСами, старшими по подъезду и т.д. И это сработало у Натальи Пинус, у кандидатов от ЛДПР, у Антона Тыртышного и Александра Бурмистрова. Но общий «опрокидывающий» эффект от Коалиции «Новосибирск 2020» и УГ (умное голосование) я недооценил.

Базовое фото с сайта Избиркома Новосибирской области

 

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Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

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Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

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Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

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Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

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Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

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Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

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Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

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Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

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Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

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Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

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Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

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Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

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Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

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Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

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Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

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Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

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Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

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Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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