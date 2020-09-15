17 сентября в 15.00 в выставочном зале Новосибирского государственного областного Дома народного творчества (ул. Каинская, 5) начнет работу выставка изобразительного искусства художника-любителя Владимира Меркулова «Хочу постичь земную красоту».

В экспозиции персональной выставки «Хочу постичь земную красоту» будет представлено около 50 живописных произведений.

Тематика работ – природа в разное время года во всех своих проявлениях с манящей, притягательной красотой.

Живопись Владимира Меркулова чистая, убедительная, оставляющая глубокое впечатление, выражающая мысль, истину и любовь. В своем творчестве художник идет особым путем, свойственным для человека, влюбленного в красоту природы и окружающего мира.

В настоящее время живописец живет в селе Новолуговое Новосибирского района.

Владимир Гаврилович Меркулов родился в 1955 году в поселке Трудовик на острове Сахалин, на берегу Охотского моря. Богатый неповторимой красотой остров с детства наполнил Владимира любовью к окружающей его природе. В юношеские годы судьба связала молодого человека с Сибирью, которая позже стала для него второй Родиной. Интерес к рисованию, и в целом к искусству, возник у Владимира с юных лет. Самая первая выставка юного художника состоялась в стенах Дома творчества г. Черепаново, куда молодой человек ходил на занятия в изостудию. Тогда в экспозицию тринадцатилетнего художника вошли: рисунок, живопись, чеканка, выжигание и резьба по дереву. В дальнейшем он работал в жанре пейзажа и натюрморта, пробовал свои силы в тематических картинах.

Выставка будет работать до 9 октября 2020 г.

Выставочный зал областного Дома народного творчества (ул. Каинская, 5) работает ежедневно с 11.00 до 17.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Вход свободный

Возраст 3+

Фото предоставлено пресс-службой Дома народного творчества