Еще 59 случаев коронавирусной инфекции выявлено в регионе за сутки

На утро 15 сентября в регионе зафиксировано 12 207 случаев коронавирусной инфекции (+59 за минувшие сутки), в том числе инфицированы 720 детей. 10 934 пациента выздоровели (+59 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончалась еще одна женщина в возрасте 70 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 398 человек.

— В отделениях реанимации находится 40 человек. На ИВЛ – 7 пациентов, — уточнили в оперативном штабе.

Госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 024.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 412 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 468 497 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 384 жителя региона, 39 632 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 217 обращений, госпитализированы 25 человек.

Фото с сайта оперативного штаба