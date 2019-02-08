Поступления налога на имущество организаций в регионе растут

Объем поступлений налога на имущество организаций в Новосибирской области по итогам 2018 года увеличился на 13% по сравнению с предыдущим годом и составил более 13 млрд руб. В ходе очередных публичных обсуждений, организованных управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, были рассмотрены вопросы правоприменительной практики по налогу на имущество организаций, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Заместитель начальника отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Новосибирской области Степан Жигулин, напомнил, что налог на имущество организаций является одним из основных региональных налогов: доля этого налога в общей сумме поступлений в областной бюджет Новосибирской области в 2018 году составила 11,3%.

Степан Жигулин подчеркнул, что с 1 января 2019 года вступили в силу изменения в налоговом законодательстве в отношении налога на имущество организаций

— Самое существенное из которых – исключение из объекта налогообложения движимого имущества. Основное внимание было уделено вопросам налогообложения имущества от кадастровой стоимости, — сказал он.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области