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Посуда от А до Я на современной кухне — всё, что необходимо для организации быта

  • 25/08/2022, 11:56
Быт человека состоит из множества элементов. Немалую роль для создания комфортной среды играют вспомогательные средства. В том числе – для использования на кухне.

Ежедневно посуда оптом продается и покупается в разных уголках России широчайшим ассортиментом. Люди ищут удобства, красоты, надежности при эксплуатации.

Почему это важно

Создание посуды разной формы и из различных материалов – не просто блажь. У пользователя есть запросы. И каждый из них обоснован. Рассмотрим 7 ключевых потребностей.

  1. Рациональность использования во время приготовления еды.
  2. Удобство хранения готовой пищи, запасов, полуфабрикатов.
  3. Безопасность, в которую входит и качество материалов, и эргономические показатели.
  4. Приятный дизайн.
  5. Комплектность (очень востребованы наборы, будь то тарелки, кастрюли, ножи, фужеры или даже разделочные доски).
  6. Долговечность.
  7. Стойкость к механическим/химическим воздействиям (так, посуда эмалированная со сколами не выдерживает никакой критики против той, которая сохраняет целостность долгие годы).

Стекло, фаянс, пластик, металл

На современной кухне легко уживаются предметы, выполненные из самых разных материалов. Просто цель у них чаще всего разная:

  • стекло и фаянс присутствуют в тарелках, салатниках, чашках, бокалах;
  • пластмассовые изделия в основном предназначены для хранения, порционирования, заморозки;
  • металл – для готовки на горячих поверхностях, для приготовления солений впрок (соления, маринования, квашения), транспортировки (ведра с крышками, бидоны, фляги).

Хозяйкины секреты

Управиться с готовкой может любая среднестатистическая женщина. Да и мужчины тоже не отстают – увлекаются кулинарией, ведут хозяйство. Не говоря уже о работе на предприятиях общественного питания.

Однако не всегда пользователь в курсе некоторых нюансов. А они влияют на свойства продуктов, готовых блюд и, как следствие, безопасность едоков (если речь идет о приготовлении пищи).

В частности, посуда алюминиевая требует внимания к свойствам металла: в ней хорошо готовить горячие блюда, но было бы ошибочно оставлять на хранение окисляющиеся смеси. Или другой момент: деревянные разделочные доски для сырого мяса, рыбы, колбасы, зелени и хлеба должны быть разными. Причина в бактериях и других патогенных микроорганизмах, которые могут образовываться на плохо промытых поверхностях и локализоваться в трещинах.

Знание таких тонкостей защитят здоровье и повысят уровень жизни, а широкий ассортимент посуды в интернет-магазинах позволит выбрать самые лучшие изделия по приемлемой цене.

Фото с сайта freeimages

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