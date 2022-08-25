Чем отличаются зимние и летние экскурсии

С сервисом экскурсий https://findgid.ru/ будет комфортно, а главное – увлекательно путешествовать в любое время года.

Особенности летних поездок

Лето – прекрасное время для путешествий. Световой день длинный, погода способствует длительным прогулкам. Все это способствует и особому летнему настроению, когда так и хочется узнавать новое, исследовать, изучать.

Туристические операторы пользуются преимуществами летнего сезона, когда сами погодные условия делают поездку интересной и насыщенной. В это время можно организовать многодневные туры за городом, с посещением культурных и исторических мест. При этом организовываются групповые и индивидуальные туры. Сезон начинается с длинных майских праздников, а пик приходится на июль и август. В конце этого месяца начинается бархатный сезон.

Летом особенной популярностью пользуется пляжный и санаторный отдых. Санатории предлагают лечебно-оздоровительные процедуры с использованием современных методик. А еще лето – это поездки на реки, озера, купание, сплавы, рыбалка.

Особенно интересен летний отдых в северной полосе, во время белых ночей. Их пик приходится на июнь – начало июля. Природа в это время особенно очаровательна. Большой популярностью пользуются поездки в Санкт-Петербург.

Вне зависимости от места поездки летом, туристу следует не забывать об элементарных правилах безопасности. Сервис FindGid напомнит о них путешественникам.

Особенности зимнего отдыха

Экскурсионные зимние туры по-своему привлекательны. Это время Рождества и Нового года. Некоторые туристы выбирают теплые страны и желают провести праздники в атмосфере лета. Здесь, в тропиках, можно окунуться в теплое море. Но далеко не все выбирают такой отдых: среди туристов много и тех, кто предпочитает горнолыжные курорты.

Декабрь и январь – это самые «горячие» месяцы на горнолыжных курортах Кавказа, Урала, Сибири, Дальнего Востока. Также стоит упомянуть о растущей популярности горнолыжного и экстремального отдыха в Китае.

Также туристов привлекают заснеженные европейские города. Они идеально подходят для так называемого событийного туризма: отмечания какого-либо памятного события.

Выбирая экскурсионные туры, следует учитывать климатические условия. К примеру, в Италии в это время слякотно, а вот Финляндия радует путешественника своими заснеженными курортами. А если турист предпочитает ярмарки и рождественские распродажи, то ему рекомендуется выбрать туры в Вену, Прагу. Пожалуй, никого не оставят равнодушными рождественские карнавалы в европейских городах.

Несмотря на выбранное время года и туристическое направление, любые поездки и экскурсии с FindGid будут колоритными, живыми и запомнятся на всю жизнь.