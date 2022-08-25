Предпринимателей Новосибирска бесплатно научат масштабировать бизнес

За 4 дня эксперты разберут актуальные темы: как создать стратегию масштабирования, упаковать бизнес для франшизы и расширить сеть торговых точек. «Для участников программа пройдет бесплатно при поддержке центра «Мой бизнес». Принять участие могут только ИП и ООО, действующие на территории Новосибирской области более 1 года. ИП на НПД стать участниками не смогут», ― рассказала заместитель руководителя центра «Мой бизнес» Новосибирской области Евгения Сидоренко.

В ходе программы предприниматели узнают:

что такое масштабирование бизнеса и когда оно необходимо и возможно;

какие существуют стратегии масштабирования;

как масштабироваться с помощью улучшения системы продаж.

как масштабироваться через увеличение площадей/расширение сети;

какова роль автоматизации и цифровизации бизнес-процессов при масштабировании;

какие шаги следует предпринять для масштабирования бизнеса.

Экспертами программы стали лидеры отрасли менеджмента:

Лариса Киселева, руководитель со стажем более 25 лет, бизнес-тренер, методолог, разработчик авторских программ, эксперт и спикер Открытого университета Сколково. Эксперт Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХИГС, эксперт программ «УМНИК», «Ты — предприниматель» и «Молодой предприниматель России».

Евгений Морозов, руководитель проектов НО Фонд «Екатеринбургский центр развития предпринимательства», сооснователь и член правления Ассоциации «Международное объединение бизнес трекеров», сертифицированный бизнес-тренер программы «Начни своё дело». Соавтор акселератора для производственных компаний «Прорыв», трекер корпорации «Северсталь». Основатель микрорайона «Морозовские Дачи», владелец интернет-магазина ХранительВин.рф,

Дмитрий Разбегаев, сооснователь Школы современного менеджмента 1HStudy, преподаватель Высшей школы бизнеса РУДН. Аккредитованный тренер Открытого университета Сколково, тренер Фонда поддержки социальных проектов и Министерства экономического развития РФ.

Программа пройдёт с 5 по 8 сентября в большом зале центра «Мой бизнес» по адресу: ул. Сибревкома, 9в (вход со стороны ул. Ипподромской). Время проведения: с 09:00 до 18:00. Регистрация обязательна. Количество мест ограничено.

Регистрация доступна на сайте мсп.рф. Войдите на платформу через аккаунт вашей компании на портале Госуслуг, выберите раздел «Региональная поддержка», а затем услугу «Обучающая программа кратного увеличения роста „Способы масштабирования вашего бизнеса: что и как делать?“».

Возраст 18+