Потенциал вторичного рынка и тренды пандемии

Руководитель группы аналитики Авито Авто Марат Миннекаев отметил, что спрос на подержанные автомобили в России летом этого года не только восстановился до пост-карантинных показателей, но и вошел в фазу роста по сравнению с прошлым годом. В итоге в октябре этого года спрос на покупку автомобилей с пробегом на Авито Авто вырос в сравнении с прошлым годом на 32%. При этом предложение со стороны частных продавцов остается на уровне ниже прошлого года.

Вице-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Денис Мигаль в своем выступлении указал на тренд на снижение количества официальных дилерских центров в России. В 2014 году в России насчитывалось 4100 официальных дилерских центров, в 2019 году – 3380, а по итогам I полугодия 2020 года их количество составило 3152. Как отметил эксперт, сокращение числа дилерских центров в этом году отчасти объясняется экономическими эффектами пандемии, а отчасти – укрупнением сильных игроков рынка.

Он также указал на то, что в настоящее время большинство официальных дилерских центров в России еще недостаточно выстроили процессы по приемке на склад и продаже подержанных автомобилей.

— В 2015 году на 1 новый автомобиль, автодилер продавал в среднем 0,24 авто с пробегом. А сейчас на 1 проданный официальным дилером новый автомобиль, приходится 0,64 с пробегом. Такое соотношение представляется недостаточным. Сегодня автодилеры должны стремиться к соотношению новых и подержанных 1:1. Потенциал вторичного авторынка огромен. И автодилерам стоит стремиться его реализовать. Благодаря этому рынок станет цивилизованнее и прозрачнее, — подчеркнул эксперт.

Руководитель Маркетингового Штаба ГК «Автомир» Вера Лебедева отметила, что, несмотря на снятие или смягчение связанных с пандемией ограничений в большинстве регионов, покупатели сейчас по-прежнему стараются минимизировать количество визитов в дилерский центр. Сервисы онлайн-оплаты, онлайн-оформления автокредита не теряют актуальности.

Главными правилами эффективной коммуникации с клиентами онлайн поделился автоэксперт из США Тим Кинц. Он рассказал, как изменилась психология покупателей с проникновением интернета в автомобильную отрасль:

— Сегодня покупатели информированы гораздо лучше, чем раньше. Мы должны понимать клиентов, о чем они думают, к чему стремятся. 73% клиентов готовы ехать дальше за лучшим сервисом покупки автомобиля, но не за лучшей ценой. Конечно, цена очень важна, но в первую очередь клиенты хотят хорошего сервиса – уважительного отношения от компетентных продавцов. У клиентов теперь гораздо больше возможностей для выбора, чем раньше. Они выбирают из дилерских центров по всей стране. И у них появляется страх. Страх невыгодной сделки, невыгодной цены. Сотрудники дилерских центров должны уметь снижать тревожность клиента как на площадке, так и при онлайн-общении, — уверен эксперт.

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