В Сибири растет дефицит зерновозов

— В регионе сформировался серьезный дефицит зерновозов в направлении Маньчжурии. Их нет, а урожай 2020 года необходимо вывозить на экспорт. Спрос на сибирские зерновые, масличные в КНР и других странах Азии растет постоянно. По сравнению с весной 2020-го, цена подскочила на 50%, — рассказал Infopro54 один из участников сибирского зернового рынка.

Генеральный директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков подтвердил, что проблема с дефицитом зерновозов в регионе действительно существует. По его оценкам, только на ноябрь дефицит по заявкам составляет около 1000 зерновозов.

— Сейчас наблюдается большая загруженность южных портов, где экспортеры сталкиваются с большими простоями. Ажиотаж вполне понятен — все хотят вывезти как можно больше зерновых в преддверии ограничений, которые планируют ввести с 15 февраля 2021 года, — поясняет Тепляков. — Заявок много. Это связано с экономической ситуацией, ростом курса доллара, а также мировых цен — таких давно не было. Если брать начало сезона — август 2020 года — то цена на пшеницу уже выросла на 35-40%. Аграриям сейчас выгодно экспортировать свою продукцию, и они себя чувствуют очень хорошо. Но наши экспортные возможности серьезно сдерживает парк вагонов.

В восточном направлении экспортный поток из Сибири осенью 2020 года вырос примерно на 30%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Речь идет о Монголии, а также странах Азии, Китае, Пакистане, Индии.

— В этом году мы отрабатываем логистику по новым направлениям — Филиппины и Индонезию. Спросом пользуется все, — констатирует Александр Тепляков.

Президент «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) Сергей Максимов соглашается, что перевозка зерна в округе сейчас действительно выросла. По его оценкам, примерно на 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он отмечает, что дефицит зерновозов в округе возникает периодически, так как они активно эксплуатируются в западной части России, где длина пробега гораздо меньше, чем в регионах Сибирского федерального округа.

— Зерновозы — специфический подвижной состав, который востребован только в осенний и зимний сезоны, поэтому перевозчики не очень активно вкладываются в его покупку. Как правило, ищут альтернативу в виде контейнеров, полувагонов, куда вставляются лайнер-бэги, флэкси-танков, — говорит Максимов. — Так как с этой проблемой мы сталкиваемся регулярно, некоторые компании нашего союза используют новые технологии перевозки зерна, в том числе контейнеры, полувагоны. Но тут есть нюансы. К примеру, китайские контрагенты требуют, чтобы купленная ими продукция паковалась только в сертифицированные у них лайнер-бэги. Также необходимы специальные условия для приема полувагонов.

По данным министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, с начала 2020 года из региона на экспорт отправлены 572 тысячи тонн зерновых. По объему это на 60% больше, чем за аналогичный период 2019 года, а по цене — на 48%.

— Целевой показатель по экспорту на 13 ноября регион выполнил на 144%, — подчеркнул министр.

Он также сообщил, что на зерновом рынке сохраняется тенденция незначительного еженедельного роста цен. Средняя цена пшеницы 3 класса составляет 13051 рубль за тонну (+189 рублей за минувшую неделю), 4 класса — 11943 рубля (+124 рубля), фуражной пшеницы — 11483 рубля (плюс 115 рублей).

Фото редакции