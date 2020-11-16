Не повторится ли прошлогодняя драма имени Афанасьева?

Из средств нацпроекта «Культура», запланированных на реконструкцию театра имени Афанасьева в размере 150 млн рублей (по 50 млн от федерального центра, города и области), в настоящий момент муниципалитетом освоены лишь 14 млн (14%). Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области сообщила глава регионального минкульта Наталья Ярославцева.
— Министерство культуры РФ очень обеспокоено этой ситуацией, как и мы, — говорит министр.
— Выделенные деньги мы до сих пор не получили, — говорит глава города Анатолий Локоть. — Получив деньги, мы планируем отыграть весь лот. Поэтому все деньги освоить в оставшееся время физически невозможно, они пойдут в счет аванса. Я держу ситуацию на контроле. Наталья Николаевна в курсе, как и Владимир Михайлович (Знатков, первый вице-губернатор. — Ред.).
В областном правительстве настаивают на обратном — средства поступили, об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.
— Министерства, особенно Минфин, обращают внимание на освоение средств, — говорит губернатор о сложившейся ситуации. — Реконструкцию нужно продолжать в 2021 и 2022 годах, сбоев нельзя допускать. Срежут деньги на следующий год, и будем сами выкручиваться. Разберитесь, пожалуйста, потому что деньги в бюджет были поставлены еще весной.
Фото со страницы вице-мэра Анны Терешковой в Facebook
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