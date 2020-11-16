Не повторится ли прошлогодняя драма имени Афанасьева?

Из средств нацпроекта «Культура», запланированных на реконструкцию театра имени Афанасьева в размере 150 млн рублей (по 50 млн от федерального центра, города и области), в настоящий момент муниципалитетом освоены лишь 14 млн (14%). Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области сообщила глава регионального минкульта Наталья Ярославцева.

— Министерство культуры РФ очень обеспокоено этой ситуацией, как и мы, — говорит министр.

— Выделенные деньги мы до сих пор не получили, — говорит глава города Анатолий Локоть. — Получив деньги, мы планируем отыграть весь лот. Поэтому все деньги освоить в оставшееся время физически невозможно, они пойдут в счет аванса. Я держу ситуацию на контроле. Наталья Николаевна в курсе, как и Владимир Михайлович (Знатков, первый вице-губернатор. — Ред.).

Мэрия Новосибирска, со своей стороны, парирует, что средства в настоящий момент еще не поступили в полном объеме.

В областном правительстве настаивают на обратном — средства поступили, об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.

— Министерства, особенно Минфин, обращают внимание на освоение средств, — говорит губернатор о сложившейся ситуации. — Реконструкцию нужно продолжать в 2021 и 2022 годах, сбоев нельзя допускать. Срежут деньги на следующий год, и будем сами выкручиваться. Разберитесь, пожалуйста, потому что деньги в бюджет были поставлены еще весной.

Напомним, что ровно годом ранее реконструкция театра, а скорее, ее отсутствие чуть ли не стали поводом для самой настоящей драмы. Руководитель театра, Сергей Афанасьев громко заявил об отставке. Он аргументировал это тем, что коллектив, по сути, вынужденный заниматься где придется, на протяжении долгих лет не может получить отдельное помещение. Конфликт удалось погасить: власти города и области пообещали активизировать работу по привлечению средств на новое здание для работы театра и его коллектива, под что предполагается переоборудовать кинотеатр «Пионер». В начале декабря 2019 года правительство РФ утвердило выделение в 2022 году более 81 млн рублей на реконструкцию здания «Пионера» в рамках нацпроекта «Культура».

Фото со страницы вице-мэра Анны Терешковой в Facebook