Потенциальная кандидат в мэры вышла из партии

По информации редакции, депутат Заксобрания Дарья Украинцева, представляющая в региональном парламенте партию и фракцию ЛДПР, написала заявление о выходе из партийных рядок.

— Дорогие друзья, рада вам сообщить, что в моей политической жизни начинается новый этап, — сообщила Украинцева на своей странице в соцсети «ВКонтакте» . — Я вышла из партии ЛДПР! Я благодарна за те 8 лет, которые провела в команде Жириновского. Но на сегодняшний день наши взгляды на многие социальные и политические вопросы расходятся. И я приняла единственно верное для себя решение — написать заявление об исключении меня из ЛДПР по собственному желанию. О мотивах своего решения и, главное, о своих дальнейших планах готова буду поговорить на пресс-конференции.

В комментарии изданию Украинцева факт ухода подтвердила, воздержавшись от подробностей.

— Пока не буду ничего комментировать, — говорит собеседник редакции. — На пресс-конференции расскажу много интересного.

Напомним, что ранее Дарья Украинцева заявлялась на участие в предстоящих выборах мэра Новосибирска. Такие же планы озвучивал и её теперь уже бывший однопартиец, депутат горсовета Евгений Лебедев.

Фото: со страницы Дарьи Украинцевой в соцсети ВКонтакте