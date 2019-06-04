«Зеленый Марафон» собрал свыше трех тысяч любителей бега

Марафон — название условное. Для того чтобы участие в забегах было доступно и взрослым, и детям, и людям с ограниченными возможностями здоровья, дистанции забегов составляют 4200 метров для взрослых категорий бегунов-любителей и 420 метров для детей и инвалидов.

В этом году «Зеленый Марафон» был приурочен ко Дню защиты детей. Поэтому кроме состязаний в беге юные участники праздника могли исследовать картонный лабиринт, поиграть в гигантские твистер и дженгу, попробовать свои силы на мастер-классах по слайму, лепке и кукловождению. Кроме того, для ребятишек были организованы анимационная программа с мультипликационными героями, студия аквагрима, огромный батут, веселые старты, заезды на электромобилях.

Возле сцены на Михайловской набережной развернулся стартовый городок, работали партнерские площадки. Участников и гостей ждали развлечения, конкурсы, выступления молодежных коллективов, призы и подарки, прошла общая фитнес-разминка от профессиональных инструкторов.

Всего участниками «Зеленого Марафона» в Новосибирске 1 июня стали 3315 человек. И это рекорд.

— «Зеленый Марафон» уже стал традицией. В этом году он проходит в 60 городах России. В Новосибирске на участие в забегах зарегистрировались больше 3300 участников. В целом по Сибири бегут 20 тысяч, а по России более 100 тысяч человек, — сообщила, приветствуя участников марафона, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина. — Наш марафон стал и международным событием, к нам присоединились Белоруссия и Казахстан. В Новосибирске в этом году впервые с нами бегут люди с ограниченными возможностями. Для меня лично это люди, которые всем нам показывают пример жизнелюбия, целеустремленности и оптимизма. Мы очень надеемся, что это станет традицией нашего марафона.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что спортивные соревнования для любителей способствуют и решению задач, поставленных нацпроектами «Здравоохранение» и «Демография».

— Марафон собрал очень много людей, это говорит о том, что новых последователей здорового образа жизни становится больше. Количество таких мероприятий с каждым годом растет, растет число их участников — это здорово! Задачи нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» — наши общие задачи. Чтобы решить их, власти, обществу и бизнесу необходимо работать вместе. Проводя «Зеленый Марафон», Сбербанк вносит вклад в популяризацию здорового образа жизни, — уверен губернатор.

В детских забегах на 420 м среди 550 юных «марафонцев» определялись победители среди мальчиков и девочек в двух возрастных группах: 5-8 лет и 9-13 лет. Старт забегам дала Татьяна Галкина. В инклюзивном забеге, прошедшем в Новосибирске впервые, приняли участие 50 человек.

Основная дистанция в 4,2 км — традиционная для «Зеленого Марафона» — была доступна для всех желающих. Самому старшему участнику забега — 81 год. Для профессиональных спортсменов в этом году впервые ввели дистанцию в 10 км.

Были, конечно, и медали, и награды победителям на каждой из дистанций. Куда же без них? Вручили их почетные гости «Зеленого Марафона», в том числе известные новосибирские спортсмены — бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира по боксу Миша Алоян и олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Минх.

«Зеленый Марафон» — проект со смыслом. Сбербанк по традиции приурочивает к нему общественные и социальные акции. У проекта изначально была экологическая составляющая. Во многих городах страны появились зеленые Аллеи Сбербанка. В 2019 году черемуховая аллея была высажена на Михайловской набережной.

Вторая важная «фишка» проекта — сбор средств на благотворительные цели. В 2017 году Сбербанк и Фонд «Обнаженные сердца» объединили два крупнейших беговых проекта в благотворительный Зеленый марафон «Бегущие сердца».

— «Зеленый Марафон» — это не только праздник спорта. Это и благотворительность, и решение социальных задач. Мы все вместе озеленяем городские площадки, предоставляем участникам возможность перечислить часть своих средств в благотворительные фонды, — подчеркнула социальную роль Сбербанка Татьяна Галкина.

Об этом же говорила и Ирина Минх:

— Сегодня многие проводят фестивали бега, замечательно то, что Сбербанк проводит не только «Зеленый Марафон», но и делает благотворительные проекты, когда можно не только пробежать для своего здоровья, а также и помочь чем-то другим людям. Мы уже в восьмой раз собираемся на нашей набережной на замечательный фестиваль бега. Приятно двойне, что такой проект проводится в День защиты детей. Любой спорт начинается с бега. Это самый общедоступный вид спортивных занятий для всех. Бег поднимает настроение. Это хорошо и для тела, и для души. Бег — это море эмоций, бег — это самое замечательное для здоровья!

Тройки победителей «Зеленого Марафона»:

10 км (мужчины)

31,15 Лукин Валерий

32,16 Морозов Павел

34,18 Носков Вадим

10 км (женщины)

36,08 Тарасова Наталья

37,49 Родько Римма

40,40 Самохвалова Алена

4,2 км мужчины

12,42 Радыгин Сергей

12,52 Тарасов Юра

13,05 Карамашев Матвей

4,2 км женщины

14,47 Резниченко Мария

16,12 Куян Ольга

16,29 Федотова Виктория

Первый «Зеленый Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. С тех пор его участниками стали более 750 тысяч человек. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

В 2019 году в «Зеленом Марафоне» Сбербанка приняли участие города России: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль. В Казахстане забег прошел в Алматы, Нур-Султане, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Актау и Талдыкоргане, в Белоруссии — в Бресте.

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского банка ПАО Сбербанк