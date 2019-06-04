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В НГТУ НЭТИ создали мобильное приложение для тестирования школьников на способности к профессиям будущего

  • 04/06/2019, 12:24
Пока программа выстраивает образовательную траекторию с учетом специфики цифровой экономики Новосибирской области.

В НГТУ НЭТИ создали мобильное приложение для тестирования школьников на способности к профессиям будущегоИнженеры и гуманитарные специалисты НГТУ НЭТИ презентовали мобильное приложение «PRO_будущее» для определения компетенций для выбора профессий цифровой экономики. 1 июня приложение стало доступно для бесплатного скачивания на сервисе Google Play. Приложение создано в целях решения задач национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», сообщили в пресс-службе университета.

— На первом этапе тестирование работало только на сайте. Однако всем известно про рост мобильного трафика и популярность приложений. Поэтому появление приложения «PRO_будущее» – это достижение мультиплатформенности проекта. Теперь тестирование и рекомендательный алгоритм, который помогает старшим школьникам сориентироваться в профессиях будущего, доступно как в браузере, так и на самой популярной в России мобильной платформе Android, — говорит руководитель проекта, старший преподаватель кафедры социологии и массовых коммуникаций НГТУ НЭТИ, кандидат исторических наук Сергей Чернышов. Для стационарных компьютеров приложение доступно на сайте digitalnsk.ru, а в течение июня она также появится на App Store.

В основу платформы «PRO_будущее» легла разработанная на экспертных сессиях матрица компетенций в сфере цифровой экономики Новосибирской области. Алгоритм тестирования и сама платформа — разработка новосибирских программистов факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ. Задача программы — выстроить для подростка индивидуальную траекторию развития в сфере цифровой. В результате тестирования каждому прошедшему формируется карта его личных компетенций и выстраивается индивидуальная образовательная траектория. По тем компетенциям, где уровень знаний у ребенка недостаточный, формируются рекомендации, позволяющие достичь необходимого уровня. По итогам тестирования школьникам и студентам СПО в Новосибирской области предлагались индивидуальные образовательные траектории в «Пространстве проб» — это система из 60 интерактивных мероприятий на базе университетов, а также инновационных компаний. Алгоритм позволяет тестировать не только школьников, но и студентов, и даже взрослых специалистов.

Пока программа выстраивает образовательную траекторию с учетом специфики цифровой экономики Новосибирской области, однако уже сейчас позволит определить свои компетенции в целом школьнику из любого региона России. Впоследствии разработчики создадут универсальную версию программы, в которой будет учтена специфика всех регионов России.

— Задача алгоритма тестирования — точно выявить предпочтительное направление и определить уровень владения компетенциями, входящими в базовое и дополнительное направление, — рассказывает об особенностях программы один из ее разработчиков, заведующий кафедрой Автоматизированных систему управления НГТУ НЭТИ Иван Томилов. — На основе результатов тестирования формируется индивидуальная образовательная траектория и по тем компетенциям, где уровень недостаточный, будут сформированы рекомендации, мероприятия, позволяющие достичь необходимого уровня.

По его словам, сложность алгоритма тестирования обусловлена несколькими факторами.

— Тест является иерархическим. И если мы неверно выберем дополнительное направление на первом этапе, то и образовательная траектория будет сформирована неверно. Вторым фактором является требование при относительно небольшом количестве вопросов в тесте максимально точно определить уровень владения компетенциями. И еще один нетривиальный аспект — это взаимозависимость компетенций. Это ситуация, когда владение одной компетенцией подразумевает также ненулевой уровень в рамках другой компетенции. Такие зависимости есть как внутри групп, так и между компетенциями разных групп. Поэтому помимо специалистов, которые разрабатывали формальный аппарат, для разработки теста привлечены эксперты из соответствующих областей знаний, — отметил Иван Томилов.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

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