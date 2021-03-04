Потребители разочаровались в инвестиционном страховании жизни

Штефан Ванчек, директор по продажам ООО «ППФ Страхование жизни»

— В прошлом году многие сферы потерпели убытки из-за пандемии и ее последствий. Однако, на российском рынке страхования жизни отмечается рост: объем премий за 2020 год вырос на 4,1%. Главным драйвером рынка остается накопительное страхование жизни (НСЖ): премии в данном сегменте увеличились за прошедший год на 24,3%. В то же время сборы прежнего лидирующего сегмента рынка, инвестиционного страхования жизни, продолжают снижаться: за 2020 год страховщики жизни собрали в данной сфере на 4,4% меньше, чем годом ранее.

Снижение интереса к программам инвестиционного страхования жизни во многом обусловлено окончанием срока действия 3-летних и 5-летних договоров, которые были заключены на волне популярности таких продуктов. Приобретая такой полис многие надеялись хорошо заработать на своих вложениях, получив при этом как преимущество защиту от 1-2 рисков. Однако, ожидания потребителей на практике оказались несколько выше, чем реальная доходность полисов ИСЖ. В связи с этим многие разочаровались в данных продуктах, а Центральный Банк, видя реакцию потребителей, ввел стандарты продажи таких программ. В соответствии со стандартами сотрудники финансовых организаций должны максимально подробно рассказывать обо всех особенностях и возможных рисках ИСЖ, в том числе и о риске получить доход ниже ожидаемого.

Рост интереса к накопительному страхованию жизни обусловлен стремлением граждан обеспечить финансовую стабильность на случай серьезных проблем со здоровьем и сохранить уже имеющиеся накопления. В целом это тенденция наблюдается в течение предыдущих лет. В условиях пандемии данный рост продолжился, ведь все больше людей стали понимать важность финансовой защиты при непредвиденной ситуации.

В таких обстоятельствах стремительно повышается востребованность классических программ долгосрочного накопительного страхования жизни с рассроченными взносами. Мы можем видеть это на примере нашей компании и результатов нашей работы в 2020 году в регионах России, в том числе и в Новосибирской области. За год количество наших клиентов в регионе выросло на 11%, достигнув 15 тыс. человек.

Сегодня, в связи с тем, что все больше граждан понимают, что непредвиденная ситуация может случиться с кем угодно и когда угодно, страхователи (в том числе в Новосибирской области) выбирают для себя комплексные продукты с широким перечнем рисков.

Мы уверены, что в будущем долгосрочные программы НСЖ с периодическими взносами станут преобладающими продуктами на российском рынке страхования жизни. В условиях пандемии и изменения мировой экономики такие полисы становятся именно тем надежным, гибким и универсальным инструментом, который нужен людям. Очевидно, что такие продукты будут востребованы в любые времена, а произошедшие в прошлом году события позволили всем нам в этом убедиться.

Фото и комментарий эксперта предоставлены пресс-службой компании