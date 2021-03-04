Мошенники придумали схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»

Они присылают на электронную почту письмо якобы от портала «Госуслуг», в котором предлагается ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных социальных выплат, сообщает «РИА Новости».

В письме говорится о том, что в отношении получателя вынесено постановление о начислении социальных компенсаций. Для оформления выплат предлагается перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу, а для идентификации в личном кабинете необходимо указать номер СНИЛС. О том, что письмо мошенническое, ясно говорил и адрес отправителя.

Письмо содержало типичные элементы сообщений с настоящего портала «Госуслуг»: логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. После перехода по указанной в письме ссылке, открывается окно, в котором жертва должна указать номер своей банковской карты для «получения» денег.

Как пояснил «РИА Новости» эксперт Сколково — РЭШ Егор Кривошея, схема фишинговых сайтов и рассылок очень распространена и является одной из самых популярных, поскольку не требует больших затрат, но при этом имеет большой охват потенциальных жертв.

— Основные риски — это утечка данных, потеря доступа к аккаунтам, где содержится чувствительная персональная информация: паспортные данные, прописка, информация об имуществе, СНИЛС, номер телефона, иногда информация о здоровье и родственниках. Паспортные данные и СНИЛС — это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных, — подчеркнул он.

Если все же вы попались на уловки мошенников, главное — сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму, посоветовал Кривошея. Во-первых, надо написать сообщение в техподдержку сайта «Госуслуги». Во-вторых, стоит сменить пароль. В-третьих, можно проконсультироваться с полицией, возможно, написать заявление о мошенничестве.