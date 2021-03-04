НГУ в топ-100 предметных рейтингов QS

Международное агентство Quacquarelli Symonds представило рейтинг направлений подготовки в ведущих университетах мира. В 2021 году Новосибирский государственный университет оценили по 4 направлениям подготовки и 18 предметных областях, сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что Новосибирский университет шестой год подряд входит в топ-100 предметного рейтинга по физике и астрономии, четвертый – в топ-100 по естественным наукам. НГУ также входит в топ-100 предметного рейтинга по нефтяной инженерии, который агентство QS публикует с 2020 года. По направлению «Математика» НГУ занял 108 строку – до этого университет с 2016 года находился в группе 101–150 без уточнения места.

На протяжении четырех лет НГУ занимает строчку 151–200 мирового рейтинга по химической технологии и является первым в стране по этому предмету. Аналогичная позиция второй год удерживается в предметном рейтинге по археологии. Также наблюдается стабильность по направлениям «Химия» и «Биология» – 2 года подряд университет входит в группу 201–250 и 251–300 соответственно.

— В 2019–2020 годах мы запустили ряд важных проектов, результат которых важен не для рейтингов, а для развития университета в ближайшие несколько лет. В частности, произошла институционализация некоторых из ключевых направлений развития: созданы Математический центр мирового уровня, институты генетических и химических технологий, центры фотоники и новых материалов. В рамках этих подразделений, которые представляют собой консорциумы университета и исследовательских организаций СО РАН, работают исследовательские группы по прорывным научным направлениям, а также открываются новые образовательные проекты, — отметил ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук.

Рейтинг университетов мира по областям знаний QS World University Rankings by Subject публикуется ежегодно с 2011 года. В нем представлены позиции ведущих мировых университетов по 51 предметной области. Оценка вузов по каждому предмету проводилась по четырем критериям: мнение академического сообщества, мнение работодателей, индекс цитирования и индекс Хирша.