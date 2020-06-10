Потребители задолжали компании «Россети Сибирь» почти 1 миллиард рублей

Ситуацию с платёжной дисциплиной потребителей энергоресурсов Сибирского федерального округа обсудили на совещании с участием полпреда главы государства в округе Сергея Меняйло, заместителя Министра энергетики РФ Юрия Маневича, заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова, глав регионов СФО, сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

Отмечается, что 21 мая 20202 года президент России подписал перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития энергетики. В том числе поручено принять меры по повышению платёжной дисциплины в части, касающейся оплаты в полном объёме потреблённой электрической энергии, тепловой энергии и газа потребителями, финансируемыми за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетов.

В мае текущего года полномочный представитель на совещании по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса Сибири к предстоящему отопительному сезону отметил, что в связи с введением в регионах режима самоизоляции, временной отменой взыскания штрафов и пени за неоплату коммунальных услуг во всех субъектах Федерации округа снизилась платёжная дисциплина энергопотребителей. Так, по данным Минстроя России, в апреле 2020 года собираемость платежей составила от 58% в Республике Алтай до 89% в Иркутской области. Неудовлетворительные показатели и в Республике Хакасия – 62%. За пять месяцев только компании «Россети Сибирь» потребители не оплатили почти 1 миллиард рублей за поставленную электроэнергию.

— Органам власти и ресурсоснабжающим организациям необходимо усилить работу с потребителями, — сказал Сергей Меняйло. — Подготовка к зиме должна осуществляться в полном объёме. Нужно как следует выполнить ремонтные работы, чтобы успешно пройти отопительный сезон. От этого зависит жизнеобеспечение людей.

По итогам совещания Минэнерго России рекомендовано органам власти субъектов Федерации подготовить планы действий по ликвидации задолженности за потреблённые ресурсы.

Фото: Сибирский ОИЦ