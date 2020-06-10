В 2020 году АО «РЭС» увеличит объем инвестиций на 30%

Повысить надежность, обеспечить бесперебойность электроснабжения, создать возможность развития – вот основные векторы инвестиционной политики АО «РЭС». Компания ежегодно проводит плановую реконструкцию и техническое перевооружение электросетевого комплекса на всей территории региона.

В 2020 году АО «РЭС» планирует существенно увеличить объем инвестиций – до 2,76 миллиарда рублей, что на 31% больше фактических вложений в прошлом году.

Почти 60% от годового объема инвестиций предусмотрено по двум ключевым направлениям. В инфраструктуру для технологического присоединения потребителей будет вложено 764 миллиона рублей. На повышение надежности электроснабжения будет направлено почти 800 миллионов (более 110 проектов по реконструкции и строительству сетей 10-0,4 кВ). Работы запланированы на нескольких десятках улиц областного центра, а также во многих населенных пунктах региона.

Еще 450 миллионов рублей предполагается инвестировать в реконструкцию и строительство высоковольтных подстанций, в т.ч. с увеличением установленной мощности трансформаторов, что наряду с повышением надежности электроснабжения позволяет создать возможность технологического присоединения потребителей и обеспечить необходимыми энергетическими мощностями перспективные инвестплощадки Новосибирской области.

Например, работы на подстанции 110 кВ Горская имеют высокую значимость не только для компании, но и для всего региона. Этот центр питания обеспечит электроснабжение объектов спортивной инфраструктуры, возводимых к МЧМ по хоккею 2023 года.

Кроме того, в 2020 году АО «РЭС» планирует приступить к строительству новой подстанции 110 кВ «Залив», предназначенной для электроснабжения потребителей на западе Новосибирского района (район п. Верх-Тула, п. Морской, п. им. Крупской и т.д.).

В настоящее время работы ведутся по всем проектам – уже есть весомые результаты. За 1 квартале 2020 года АО «РЭС» введено в эксплуатацию более 40 км ЛЭП 0,4-10 кВ и 28 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ.

Фото предоставлено пресс-службой компании