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Потребительская активность россиян в апреле выросла на 9%

  • 05/05/2023, 14:42
По статистике торговых точек, обслуживаемых «Первым ОФД» (входит в Группу ВТБ), в апреле россияне потратили свыше 400 млрд рублей на повседневные покупки, что на 9% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

потребительская активностьПо сравнению с мартом текущего года спрос существенно не изменился, что говорит о стабилизации потребительской активности населения. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Продажи.рф.

Траты на продукты традиционно являются самой значительной статьей семейного бюджета, занимая четверть от всех расходов покупателей. Потребление, как по количеству покупок, так и по объему истраченных средств, выросло на 4% относительно прошлогоднего уровня, превысив 100 млрд рублей.

Более 62 млрд рублей в апреле было потрачено на топливо, это на четверть больше, чем за аналогичный период 2022 года и на 4% — чем месяцем ранее. На покупку автотоваров россияне направили 24,5 млрд рублей, что на 17% превышает значения прошлогоднего апреля и на 10% — нынешнего марта.

Сфера услуг также выросла на четверть к прошлому году и составила в объеме расходов почти 58 млрд рублей, однако по сравнению с мартом спрос снизился. На одежду и обувь россияне потратили в апреле более 38 млрд, что на 22% больше по объему и на 11% — по количеству, чем год назад. Рост по сравнению с мартом — в пределах 4%.

Рост спроса фиксируется на товары для дома: покупатели в прошлом месяце потратили на 25% больше, чем годом ранее, однако количество покупок выросло незначительно. Спрос на мебель в единицах товара вырос к апрелю 2022 года на 14% и на 7% — к марту 2023-го, а по объему трат на 18% и 8% соответственно. Закупки стройматериалов и инструмента с началом сезона сохраняют показатель апреля прошлого года и на 5% выросли к марту нынешнего. Общие траты в категориях для дома, ремонта и мебели в апреле составили около 25 млрд рублей.

Сезонный рост отмечен в категории товаров для спорта и активного отдыха, здесь объем трат и число покупок выросло на 16% (5 млрд рублей) по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с мартом рост трат составил 15%.

«Восстановление и стабилизация потребительского спроса во многом связана с достаточно позитивными прогнозами Центробанка по инфляции. Ожидаемый годовой показатель в 5,3% позволяет населению увереннее планировать ежемесячные расходы и отказываться от исключительно «сберегающей» тактики, как это было в апреле прошлого года. Готовясь к лету, россияне начинают более активно закупать товары для туризма, спорта и отдыха, а также для ремонта и обустройства дома или дачи. Кроме того, конец апреля традиционно стал стартовой точкой роста трат в магазинах продуктов и супермаркетах, где покупатели совершали покупки в преддверии майских праздников», – комментирует Александра Красовская, руководитель отдела продаж аналитических сервисов Первый ОФД.

Фото: freepik.com — gpointstudio

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#Рынок микрофинансирования

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : потребительская активность ВТБ


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