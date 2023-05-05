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Мошенники придумали новую схему обмана

  • 05/05/2023, 14:35
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Телефонные мошенники придумали новую схему обмана
Теперь они убеждают жертву в том, что Банк России в качестве ответа на якобы ранее поданную ею заявку «одобрил» кредит.

О новой уловке аферистов стало известно совсем недавно. Теперь они пытаются убедить клиентов банка в том, что от их имени поступила заявка на кредит, которая впоследствии была одобрена Центробанком и разослана по всем кредиторам. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Однако никаких одобрений от Банка России для кредитных заявок не требуется.

Отмечается, что звонок от неизвестного абонента поступил репортеру агентства. Человек представился работником одного из крупнейших отечественных банков. Он сказал, что на имя журналиста существует заявка на кредит, ранее одобренная Центробанком и разосланная по всем кредитным организациям. Мужчина предложил корреспонденту проверить в мобильном приложении наличие данной заявки, а когда выяснилось, что ее там нет, настаивал, что «во внутренней системе банка» он ее видит.

В ходе беседы звонивший между делом пытался узнать сведения о наличии средств на счете и в каких банках обслуживается клиент.

По словам адвоката и партнера ООО «Правовая группа» Владимира Шалаева, данный звонок однозначно поступил от мошенника. Ведь злоумышленники нередко ссылаются на Центробанк, поскольку регулятор вызывает доверие у граждан буквально на подсознательном уровне.

Ранее редакция сообщала, что возвращать похищенные мошенниками деньги обяжут банки.

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики : Финансы Общество Право&Порядок Банки

Регионы: Россия

Теги : телефонные мошенники Мошенники кредиты банки Банк России


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