Банк России выпустил памятный монеты с Новосибирском и Новокузнецком

Банк России выпустил памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести» с Новокузнецком и Новосибирском. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На монете «Новосибирск» расположено рельефное изображение памятника «Детям — труженикам тыла», на монетах с «Новокузнецком» — монумент «Мемориал-музей боевой и трудовой славы кузнецких металлургов в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». По окружности монет имеются надписи, вверху: название города, внизу, на ленте: «Города трудовой доблести». Каждая из монет будет выпущена тиражом в один миллион экземпляров.

Отмечается, что на лицевой стороне монет по окружности расположены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ», в нижней части — «2023». Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.

Ранее редакция сообщала о том, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.