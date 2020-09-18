Потребительский спрос модифицируется в сторону онлайн-жизни

«Услуги репетиторов перешли в онлайн и обратно не вернулись»

Татьяна Гениберг, президент Клуба управляющих бизнес-центрами, кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ:

— Пандемия коронавируса неизбежно оказала влияние на потребительский спрос. В связи с тем, что люди достаточно долго сидели дома, снизился спрос на одежду. Причем одежда была более востребованной в виде рубашек, блузок, так как многие выходили в видеоэфиры. Была некоторая активизация спроса на домашний текстиль в виде пижам, тапочек, удобной детской одежды. Перед школой традиционно возникла потребность в приобретении школьной одежды и обуви для детей.

Люди стали меньше покупать долгосрочные предметы — мебель, автомобили, бытовую технику. Снизился спрос на ремонт автомобилей, население предпочитает ездить и не ремонтировать машины даже после аварий. Снижается спрос на автошины, многие стремятся приобретать демисезонные шины и не тратиться на смену летних и зимних шин.

В то же время особо активизировался спрос на компьютерную технику, так как многие стали работать в онлайне из дома и продолжают это делать даже после снятия карантина. Сложно найти в магазинах видеокамеры, гарнитуру, микрофоны, оргтехнику и аксессуары для блогеров, стримеров, людей, развлекающихся в виртуальной реальности. Многие, находясь в самоизоляции, это освоили и увлеклись. По данным Ozon, в России в условиях пандемии сильно выросли продажи некоторых категорий товаров: пользователи купили на 200% больше подписок на игровые сервисы и онлайн-кинотеатры, вырос спрос на настольные игры (150%), товары для хобби и творчества (120%) и книги (110%).

Отмечалась нехватка спортивных товаров для занятия спортом в домашних условиях. Наблюдался рост спроса на предметы обихода, бытовую химию, люди стали больше времени находиться дома и уделять время организации домашней жизни.

Очень активизировался спрос на онлайн-обучение, услуги репетиторов практически полностью перешли в онлайн — и обратно, в связи с новым учебным годом, уже не вернулись. Я думаю, скоро будет отмечаться ценовое разделение на эти услуги: очное репетиторство станет более дорогим, чем в онлайне. Появились и новые предложения: онлайн-курсы по ежедневным домашним рутинным занятиям, по освоению новых простых профессий (ногтевое искусство, парикмахерские услуги, кулинарные курсы), онлайн-профессий.

Логично значительно вырос спрос на лекарства, медицинские товары, средства индивидуальной защиты. Не отмечено снижения спроса на косметику для видимых частей тела в эфире.

Что интересно, вместе с общим снижением спроса у людей отмечается появление денежных накоплений, так как многие отказали себе в отпуске. И население начало активно вкладывать деньги в приобретение жилой недвижимости — на рынок жилья в качестве инвесторов стали выходить новички. Некоторые даже на накопления начали планировать открытие собственных бизнесов: кофеен, школ иностранных языков, организаций, предлагающих услуги нянь.

Потребительский спрос изменился, и в дальнейшем прогнозируется его модификация в сторону онлайн-бизнеса, онлайн-жизни, экономии на привычных вещах, в то же время будет рост спроса на развлечения и отдых в новых, более безопасных форматах. А тот, кто это сможет предложить, получит накопления населения.

Потребительский рынок продолжает стагнировать

Елена Разомасова, кандидат экономических наук, доцент кафедры инноваций и предпринимательства НГУЭУ:

— По мнению информационного издания КоммерсантЪ, «у некоторых продавцов не осталось свободных средств на новые коллекции, другие отказались от части поставок, чтобы сначала распродать излишки». «На рост спроса никто не рассчитывает»,— отмечает издание. По прогнозам Infoline, в этом году продажи одежды, обуви и аксессуаров в России могут сократиться на 30%, до 1,75 трлн рублей год к году.

Непродовольственные товары, о которых говорят эксперты, относятся к группе товаров эластичного спроса, в связи с чем такие факторы, как цена, ассортимент, сезонность и другие, способны оказывать негативное влияние на динамику спроса и объемы продаж.

Также не следует забывать о низкой покупательской активности населения, вызванной падением реальных среднедушевых денежных доходов населения за первое полугодие 2020 года. По данным Росстата (на 17.07.2020), «реальные располагаемые доходы россиян во 2 квартале 2020 года упали на 8% в годовом выражении. Это рекордное падение с 1999 года».

В подобной ситуации строить оптимистичный прогноз активизации потребительского поведения на 3 и 4 квартал 2020 года не приходится. Поведение потребителей даже в периоды стабильного развития экономики инстинктивно склоняется в сторону удовлетворения первичных потребностей, постепенно обостряясь в период кризисных явлений.

Негативное влияние внешних экономических факторов, вызванных эпидемиологической ситуацией в стране, в той или иной степени ощутили на себе и потребители, и продавцы. Потребительский рынок (за исключением рынка розничной торговли в сегменте продовольственных товаров) продолжает стагнировать и тянуть за собой локомотивные сферы экономики.

Комментарии и фото экспертов предоставлено пресс-службой НГУЭУ

Базовое фото: pixabay.com, автор- wal_172619