Мэр, депутаты «большинства» и грабли

— Ну вот, дорогие друзья, написал вчера пост о том, как наш уважаемый мэр А.Локоть довольно высокомерно высказался в отношении вновь избранных депутатов ГорСовета от Коалиции. Потом сел, почесал репу, подумал и вспомнил. Вспомнил, что накануне в ГорСовете было проведено совещание вновь избранных депутатов, где была создана группа по организации первой сессии совета. Из 15 членов группы из коалиции не оказалось ни одного. Ни одного! То есть определенная тенденция уже проявляется, сначала от «большинства» горсовета, теперь вот от мэра — это путь, по сути на НЕЙТРАЛИЗАЦИЮ действий»меньшинства», в том числе депутатов коалиции .

Если демократические принципы организации представительных органов предполагают и используют механизмы защиты интересов и прав «меньшинства», потому как они точно такие же депутаты как и все, избранные народом Новосибирска, представляют их интересы — то у нас опять нет. Как бы говорят, не хотим, не пустим.

Помню в бурный 1990 год, когда на альтернативной и жутко конкурентной основе был избран демократический ГорСовет (150 депутатов), там тоже были созданы множества разных групп, самая большая от КПСС . Что тогда сделал мудрый глава города И. Индинок? Организовав такую же группу по подготовке сессии, включили в неё ВСЕХ желающих — 50(!) депутатов — и знаете, други мои, мир от этого не перевернулся. . Наоборот был продемонстрирован принцип соучастия всех в жизни города. Здесь и сейчас же — цинизм и высокомерие.

Ну вот никак не могут у нас понять и смириться «верхи» с тем, что в городе есть люди, которые мыслят не так, как они, не задумываясь о том, что это точно такие же горожане и их много. Тот же С. Бойко не только победил на своём округе, а в прошлом году на выборах мэра получил в свою поддержку ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ голосов, что гораздо больше чем у любого ныне избранного депутата «большинства».

Если тенденция на НЕЙТРАЛИЗАЦИЮ депутатов «меньшинства» будет продолжена — все вопросы, например, будут прорабатываться на закрытых собраниях фракции большинства, а затем консолидировано голосовать и продавливать на сессиях и тем самым превратить сессию исключительно в ритуальное действо — то ничего хорошего в итоге не выйдет.

По сути, нейтрализуя неугодных депутатов, не вводя их в состав руководства хотя бы комиссий, лишая сопричастности — тем самым толкают их на путь политической конфронтации. Сами! Изначально! И я думаю надо знать кто именно это начинает делать, а это мэр и К., чтобы понять кто есть кто, когда начнутся обвинения этих депутатов, якобы в неконструктивности, в незнании «города», отсутствие опыта и других благоглупостей. О каком опыте вообще речь? О том как повысить тарифы +15% ЖКХ для населения города и ещё раз вывернуть и так пустые карманы жителей? Что собственно и сделал в поддержку нынешний состав ГорСовета. Такое знание города и такой опыт? Так это и не нужно.

У «нейтрализованных» депутатов останется только один путь — политические методы, прямое обращение к избирателям, общественности, СМИ, публичные акции и толкают их на их на этот путь понятно кто — наш уважаемый мэр и К .

Просто удивительно, как люди не хотят извлекать уроки и делать выводы и наступают на заботливо расставленные ими самими же, грабли (!).

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