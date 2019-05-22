«Навязывание какой-то позиции — это насилие над местным самоуправлением»

Предложение рассмотреть возможность проведения выборов мэра Новосибирска в два тура озвучила депутат заксобрания, член фракции ЛДПР Дарья Украинцева на заседании комитета регионального парламента по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению.

— У нас по системе абсолютного большинства избираются губернаторы, мэры крупных городов (Томск, Абакан). В нашей области, где сохранены прямые выборы главы (Кольцово и Новосибирск), в Кольцово система абсолютного большинства выбрана и благополучно действует. Более того, глава Кольцово Красников побеждает в первом туре и набирает более 50% голосов. Его не пугает наличие второго тура. Почему нас, новосибирцев, должно это пугать? — напомнила Украинцева в своем докладе. — Главный аргумент, который приводят: мы отказываемся от второго тура с целью сохранения бюджетных средств. Второй тур, возможно, и не нужно будет проводить, если кандидат в первом туре наберет более 50% голосов. Почему на всероссийском, на областном уровне легитимность превыше всего, в Кольцово она очень ценится и важна, а в Новосибирске, получается, абсолютно не важна и нисколько не ценится? Требую рассмотреть принятие данной поправки, чтобы обязать самый большой муниципалитет в стране проводить выборы в два тура.

Но это предложение не получило поддержки ни у депутатов, представляющих в заксобрании различные фракции, ни у упомянутого мэра Кольцово. По словам Николая Красникова, участвующего в заседании комитета, двухтуровая система максимально объективна. Однако глава муниципалитета сделал оговорку, что ее выбор, равно как и иной системы — прерогатива исключительно муниципальная.

— В муниципалитетах, где мало политики, а люди должны получать доверие, конечно, эта система объективна, — говорит Красников. — Но это — прерогатива самого муниципалитета: разобраться и, если нет какой-то серьезной федеральной нормы, определиться. Было бы правильно, если бы подобная норма рассматривалась при наличии воли муниципалитета того же Новосибирска. Поэтому в Кольцово один опыт, он у нас не вызывал сомнения. Но, повторю, это — на рассмотрение каждого муниципалитета. Поэтому, думаю, корректнее было бы, если бы воля Новосибирска была представлена в виде законодательной инициативы.

— Навязывание какой-то позиции — это насилие над местным самоуправлением, — отметил он. — А местное самоуправление так и называется, потому что оно само способно определить правила, по которым проходят выборы. В городском совете Новосибирска была достаточно бурная дискуссия, но все было по закону. Городской совет избран в соответствии с законодательством РФ. Мэр Новосибирска избран по действующему в нашей стране закону. Если говорить о большинстве, то, может, следует вводить минимум явки? Чаще всего на выборы депутатов, руководителей, мэров и губернаторов приходят менее 50% населения.

Как напомнили некоторые депутаты, подобная инициатива озвучивалась перед городским советом Новосибирска. Однако большинством голосов депутатов была отклонена. Об этом сообщили председатель комитета Александр Терепа (фракция «Единая Россия»), депутат Сергей Клестов (КПРФ) и его коллега по депутатском корпусу и фракции Андрей Жирнов, выступивший в качестве советника мэра Новосибирска.

По мнению Жирнова, подобные попытки менять избирательное законодательство в угоду текущему моменту — это манипулирование общественным мнением и давление на муниципалитет.

— Очень часто у нас выборное законодательство меняется под какие-то сиюминутные задачи, — говорит советник мэра. — Есть такая игра, когда под конкретную ситуацию правила игры меняются по ходу. Была попытка изменить избирательное законодательство. Менее чем за год до избирательной кампании не надо его менять. Та кампания, очень мощная, которая была в городском совете, когда следовали предложения внести поправки в устав — это была попытка манипулирования и давления на городские власти, что не имело никакого отношения к интересам избирателей.

О ситуации в горсовете Новосибирска напомнил и Сергей Клестов, сославшись на полномочия муниципалитета вносить те или иные изменения в законодательство.

— Данная тема живо обсуждалась и в горсовете Новосибирска, — сказал Клестов. — Подавляющим большинством голосов сохранена действующая система. Одна из мотивировок — не подстраивать условия выборов под каждые выборы. С учетом мнения городского сообщества в лице горсовета тоже предлагаю не принимать такой закон, не выносить на сессию.

Заместитель председателя комитета Игорь Умербаев сослался на ряд экспертных заключений избиркома и правового департамента.

— Мы разослали проект в областную избирательную комиссию и правовой департамент, — сообщил Умербаев. — Как нам ответили, есть, во-первых, нарушения юридически-технического характера. Во-вторых, в некоторых местах есть нарушения внутренней логики. В том виде, в котором сейчас законопроект подан, его принимать сложно.

По мнению председателя комитета Александра Терепы, данный законопроект может быть принят только после его основательного обсуждения с представителями власти и общественности самих муниципалитетов.

— Есть мнение мэрии Новосибирска, подписанное главой города, — говорит председатель комитета. — Есть обращение Совета депутатов, подписанное его председателем. Они, прежде всего, указывают нам на то, что это их право — выбирать тот путь, который в данном случае существует. В Кольцово выбрали другой путь. Это и есть, наверное, достижение и торжество закона, демократии в Новосибирской области. Заключение нашего правового департамента указывает в качестве основного недостатка — возможность привести к ограничению прав местного самоуправления. Законопроект, конечно, должен получить обсуждение с муниципальным сообществом, политическими партиями, общественностью, консолидировать позицию, прежде чем предлагать ее внедрить.

Большинством голосов предложенные Украинцевой изменения были отклонены с предложением вернуть проект на доработку автору. Дарья Украинцева голосовала против, пообещав доработать законопроект, чтобы не противоречил нормам законодательства.

Напомним, что относительно недавно апрельская сессия заксобрания рассматривала еще одну избирательную инициативу, на сей раз фракции «Единая Россия». Предложение касалось предоставления районам в качестве альтернативы выборам депутатов районного совета делегирование в их состав жителей населенных пунктов, в зависимости от численности. Но, по предложению вице-спикера заксобрания Владимира Карпова, большинством голосов с этим законопроектом решили повременить, чтобы изучить мнение самих жителей сельских районов.

Ранее Дарья Украинцева заявляла о своих планах участвовать в выборах мэра Новосибирска, которые пройдут в сентябре 2019 года. Однако ее инициатива не была поддержана местным реготделением партии.

Фото из группы Вконтакте Избирательной комиссии Новосибирской области